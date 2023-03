Svaz: Levná ukrajinská pšenice ovlivňuje evropský trh, zastavil se obchod

Praha - Dovoz ukrajinské pšenice negativně ovlivňuje evropský trh a panují obavy, aby zemědělci dokázali prodat svoji produkci z loňské sklizně a měli kam uskladnit letošní úrodu. Novinářům to dnes řekl předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Uvedl, že na to upozorňují také zemědělci z Polska nebo Slovenska. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) žádal tento týden eurokomisaře pro zemědělství Janusze Wojciechowského, aby komise umožnila letos znovu využít mimořádnou podporu EU pro odvětví nejvíce zasažená růstem cen energií a dalších nákladů i pro ty, kterých se dotýká zvýšený dovoz obilí z Ukrajiny.

Wojciechowski podle Pýchy řekl, že si situaci uvědomuje a že se zvažuje pomoc, o které mluvil Nekula. Na vývoz produkce z Ukrajiny se po jejím napadení Ruskem zrušila cla, což by mělo platit ještě do poloviny letošního roku. Mimořádnou podporu 831 milionů korun loni dostali chovatelé prasat, krav nebo pěstitelé jablek a brambor.

Pýcha řekl, že na problematiku ukrajinské pšenice a dalších komodit na evropském trhu sám poukázal na jednání s eurokomisařem Wojciechowským. Poznamenal, že původní myšlenka umožnit vývoz především pšenice z Ukrajiny po železnici způsobila, že skončila v EU, hlavně v Polsku. Situaci změnila dohoda o vývozu zemědělských produktů z Ukrajiny přes Černé moře, kterou loni v červenci s Ruskem a Ukrajinou zprostředkovaly OSN a Turecko.

Na jednání s eurokomisařem na to podle Pýchy upozorňovali zástupci zemědělců nejen z Polska, ale i z Rumunska, Bulharska, Maďarska a Slovenska. "Všichni říkají, že mají problém s tím, že u nich končí ukrajinská pšenice. Jsme ve velmi dramatické situaci, protože sklady jsou plné, obchod s pšenicí se zastavil a obáváme se, aby se podařilo pšenici vyprodat, aby byla kam naskladnit nová úroda," řekl šéf svazu.

Upozornil na to, že ČR pšenici vyváží a nemalá část směřovala do Polska, kde se kvůli dovozu z Ukrajiny nyní neprodá. Připomněl, že loni po začátku války na Ukrajině panovala velká obava, zda se vůbec zemědělská produkce z Ukrajiny dostane. Proto zpracovatelé nakupovali do zásoby v době, kdy ceny byly vysoké, což je podle Pýchy také jeden z důvodů, proč nyní neklesá cena pečiva. "Dokonce byl požadavek ze strany mlynářů, abychom nevyváželi. My jsme s tím nesouhlasili a chtěli jsme jen monitorovat stavy zásob," doplnil. Dnes je podle Pýchy situace taková, že zpracovatelé mají velké zásoby a pšenici nekupují.

Nekula dříve uvedl, že například do Polska se loni dovezlo o dva miliony tun obilí víc než v jiných letech. Ministr umožnění vývozu po takzvaných trasách solidarity označil za úspěch EU, protože loni panovaly obavy z nedostatku potravin a trasy umožnily vývoz do zemí severní Afriky nebo Blízkého východu, kam produkce z Ukrajiny běžně směřovala.