Svaz letectví svolal na letiště Líně protest kvůli plánované továrně VW

Líně (Plzeňsko) - Český svaz letectví (ČsSL) svolal na dnešní odpoledne na záložní armádní letiště v Líních u Plzně protestní akci pilotů, mechaniků, pracovníků letišť a jejich sympatizantů z celé ČR. Odmítají bourat letiště kvůli zvažované stavbě továrny Volkswagenu (VW) na baterie do elektromobilů, tzv. gigafactory. Zúčastní se jí zřejmě i obyvatelé okolních obcí. Svolavatel akce počítá minimálně se stovkami účastníků, někteří přiletí, jiní přijedou. ČTK to řekl předseda svazu Václav Vašek.

Podle pilotů půjde o největší protest v Líních od dubna, odkdy se o gigafactory veřejně hovoří. Hlavním motivem je nerušit fungující letiště. Podle letců je letiště udržované a je tam silný provoz, Líně by se také daly využít armádou v případě válečného konfliktu. Podle šéfa svazu tam bez problémů přistanou stíhačky, vrtulníky i těžká dopravní letadla a mají stejné parametry jako provozovaná letiště v Pardubicích a Brně. Dnešní protest podporuje plzeňský primátor Roman Zarzycký (ANO).

Začátek protestu ve 14:30 byl podle Vaška zvolený proto, aby mohla letadla protestujících včas odletět. Půjde o názorový mítink, pouze k problematice letiště, žádná politická agitka, dodal. Podle jeho pondělního vyjádření svaz nekontaktoval nikdo z vlády, ministerstev či koncernu VW, že by chtěl na protestu promluvit.

Z protestu půjde prohlášení k vládě, která projekt gigafactory podpořila 19. října. Pod peticí občanů proti rušení letiště je podle Vaška přes 12.000 podpisů, sbírají se od srpna. "Bude v platnosti do konce roku a pak s ní máme další plán," dodal.

Případná výstavba gigafactory má začít ve třetím čtvrtletí roku 2024 a továrna by mohla vyrábět v roce 2027. Počítá s postupným vytvořením do 4000 kvalifikovaných pracovních míst, s navazujícími dodavateli maximálně 5000 v celé zóně. Hodnota továrny má být 120 miliard Kč. VW se má do konce roku rozhodnout, zda továrnu postaví v ČR, Polsku nebo Maďarsku.