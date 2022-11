Svaz letectví svolal do Líní protest kvůli továrně VW, zájem je velký

Líně (Plzeňsko) - Úterního odpoledního protestu proti zvažovanému bourání záložního armádního letiště v Líních u Plzně se zřejmě zúčastní stovky lidí. Očekává to svolavatel a šéf Českého svazu letectví (ČsSL) Václav Vašek. Lidé se podle něj o akci zajímají, přijedou i přiletí. Budou mezi nimi piloti, mechanici i pracovníci letišť z celé republiky, ale také občané okolních obcí. Hlavním motivem protestu je nerušit fungující letiště, které má ustoupit továrně Volkswagenu (VW) na baterie do elektromobilů. Podle Vaška svaz nekontaktoval nikdo z vlády, ministerstev či koncernu VW, že by chtěl na protestu promluvit.

Letiště, které je podle pilotů, firem a obcí páté nejvyužívanější v ČR, loni evidovalo 20.000 vnitrostátních i mezinárodních letů, fungují tam letecké školy a záchranná služba.

Podle Luďka Krause, majitele místního Aviatického klubu, se větší akce na protest proti gigafactory v Líních ještě nekonala. "Lidé se tom dost baví. Může přijít hodně lidí," uvedl. Podle Krause budou v úterý otevřené všechny brány letiště.

"Jsou pozváni lidé z celé republiky, kteří se zajímají o libovolnou odbornost a alternativu letectví," řekl Vašek. Přijedou podle něj i občané z regionu, kteří mají zájem, aby s nimi vláda jednala slušně. ČsSL podle Vaška nekontaktoval nikdo z vlády, ministerstev, investorského VW nebo její dceřiné firmy Škoda Auto, že by chtěl na protestu promluvit.

Plzeňský primátor Roman Zarzycký (ANO) protest podporuje. "Podporuji zítřejší (úterní) protest pilotů proti likvidaci funkčního letiště v Líních. Děkuji, že bojujete za zájem občanů i zaměstnavatelů v regionu," řekl Zarzycký.

Hlavním motivem akce je nerušit fungující letiště. "Kvůli nějaké fabrice se má zbourat něco, co tady nikomu nepřekáží a mělo by tu zůstat natrvalo. To nejde," uvedl Vašek. Podle okolních obcí je plocha letiště a okolí zhruba z poloviny pokrytá lesy, loukami i honitbami. "Zítřek (úterý) považuji za lakmusový papírek," řekl Vašek. Podle něj budou následovat další kroky ČsSL, které zatím nechtěl zveřejnit. Z protestu půjde prohlášení k vládě, která projekt gigafactory podpořila 19. října. Pod peticí občanů proti rušení letiště je podle Vaška přes 12.000 podpisů, sbírají se od srpna. "Bude v platnosti do konce roku a pak s ní máme další plán," řekl bez upřesnění.

Na úterní akci, která začne ve 14:30, vystoupí řada řečníků i lidé z pléna. "Od 11:00 budou přímé vstupy na youtube kanálu 'Inovace republiky' a od 14:30 přímý přenos," uvedl. Půjde o názorový mítink, pouze k problematice letiště, žádná politická agitka," dodal.

Podle Vaška je letiště udržované a je tam silný provoz, dá se využít armádou v případě válečného konfliktu, protože tam přistanou stíhačky, vrtulníky i těžká dopravní letadla. Líně mají podle něj stejné parametry jako provozovaná letiště v Pardubicích a Brně. Pokud by měla v Česku gigafactory vzniknout, tak třeba v Sokolovské pánvi a v Prunéřově, uvedl.

Kraus uvedl, že nevěří prohlášení vlády, ministerstev i VW, že jde o jediné možné místo pro továrnu v ČR. Podle něj jde o jediné místo, které chce VW. "Nechápu, že se nedá najít 200 hektarů jinde v republice," řekl Kraus. Podle něj se investice do infrastruktury zóny nemůže vejít do devíti miliard korun, které schválila vláda.

Případná výstavba gigafactory má začít ve třetím čtvrtletí roku 2024 a továrna by mohla vyrábět v roce 2027. Podle mluvčího Škody Auto Pavla Jíny počítá s postupným vytvořením do 4000 kvalifikovaných pracovních míst, s navazujícími dodavateli maximálně 5000 v celé strategické zóně. Hodnota továrny má být 120 miliard Kč. VW se má do konce roku rozhodnout, zda továrnu postaví v ČR, Polsku nebo Maďarsku.