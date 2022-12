Svaz letců svolal druhý protest kvůli zvažované továrně VW, tentokrát do Plzně

Protest letců a pilotů z celé ČR proti zvažovanému rušení záložního armádního letiště Líně, kde má stát továrna na baterie do elektroaut, 15. listopadu 2022 Líně.

Plzeň - Český svaz letectví (ČsSL) svolal na sobotu 10. prosince druhý protest proti zvažovanému rušení záložního armádního letiště Líně za Plzní, tentokrát přímo do Plzně. Apeluje na piloty, mechaniky i pracovníky letišť z celé ČR. Svaz odmítá bourat letiště kvůli zvažované stavbě továrny Volkswagenu (VW) na baterie do elektromobilů, tzv. gigafactory. Výzvu zveřejnil svaz na svých stránkách. Podepsán pod ní je jeho šéf Václav Vašek, který už jednu akci svolal 15. listopadu přímo na letiště do Líní, kde se sešly stovky lidí a promluvilo asi 20 řečníků.

"Nikdo kompetentní z vlády do dnešního dne nenavázal kontakt s vedením Českého svazu letectví, jak znělo poselství ze shromáždění dne 15. 11. 2022. Prozatím si ještě nemyslíme, že vláda je složena ze samých nekompetentních představitelů jednotlivých resortů, takže vedení svazu vnímá její mlčení jako výraz pohrdání slušnými lidmi," uvedl předseda. Vyzval, aby lidé přišli nebo přijeli podpořit "odpor proti aroganci vlády". Setkání naplánoval svaz na sobotu 10. prosince od 14:00 na náměstí T. G. Masaryka v Plzni, druhém největší náměstí v krajském městě.

Členové svazu dostali rozsáhlejší text výzvy, který je také na webu ČsSL.Varuje před údajně nezodpovědným záměrem vlády zlikvidovat významné letiště v cizím zájmu. Letiště podle vedení svazu reprezentuje pro celý region na západ od Prahy významnou ekonomickou a bezpečnostní lokalitu.

"Nejenom armáda, ale i politická reprezentace se v posledních dekádách soustředila především na to, abychom měli armádu trochu akceschopnou pro zahraniční mise. Vedení státu není dlouhodobě připraveno převádět jak vlastní obyvatelstvo, tak i průmysl do podoby válečné ekonomiky," uvedlo vedení svazu ve výzvě svým členům a sympatizantům.

Vláda považuje případnou investici VW za 120 miliard korun za klíčovou pro transformaci českého autoprůmyslu, který vytváří desetinu hrubého domácího produktu země a čtvrtinu exportu, na elektromobilitu. Na 200 hektarech by od roku 2027 našlo práci až 4000 lidí. Obce se projektu obávají. VW se má vyjádřit, zda zvolí Líně nebo lokality v Polsku či Maďarsku, do konce letošního roku.