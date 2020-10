Svaz lázní: Umisťovat covidové pacienty do lázní nyní není vhodné

Karlovy Vary - Umisťovat v současné době pacienty s nemocí covid-19 do lázeňských zařízení by podle prezidenta Svazu léčebných lázní Eduarda Bláhy nebylo vhodné. Lázně by měly být podle něj až tím posledním místem, pokud by bylo něco takového potřeba. Na rozdíl od jara jsou totiž lázně nyní stále v provozu a poskytují péči lázeňským klientům, řekl dnes ČTK. O možnosti využít pro nakažené i lázeňská zařízení dnes mluvil premiér Andrej Babiš (ANO). Médiím řekl, že už kontaktoval některá lázeňská zařízení.

"Situace je ale dnes jiná, než na jaře, kdy lázně byly prázdné. Lázně nyní poskytují lázeňskou péči, i když i té ubývá. Ale zrovna tak ubývá personálu, protože personál je devastovaný stejně jako všichni karanténami a tím, co se kolem covidu děje," uvedl prezident lázeňského svazu Bláha.

Umístění pacientů s covidem-19 do lázní se podle něj neslučuje s jejich běžnou činností. "Nejde to dělat dohromady. To, že lázně jsou nyní v provozu, je kompenzací za jarní měsíce a musela by se hledat složitá cesta dalších kompenzací. Navíc lázeňská zařízení jsou v podstatě hotely a poskytují lázeňskou péči v balneologické části. A dosud se péče na pokoji neposkytovala. Byla to myšlenka, ale už na jaře se ukázala jako těžko proveditelná," doplnil Bláha.

Lázeňské provozy také nemají zajištěnou logistickou část případné péče o pacienty nakažené koronavirem, například vyšší formu ochranných pomůcek, bezpečnou likvidaci použitých pomůcek a podobně. Podle Bláhy by ale mohly lázně pomoci například v tom, že by z nemocnic přebíraly o něco dříve běžné pacienty, kteří měli do lázní zamířit později, a tím tak uvolnili místa v nemocnicích pro pacienty s covidem-19.