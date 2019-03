Praha - Způsob přidělování dotací na sociální služby kritizoval Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR. Poukazuje na to, že poskytovatelé dostávají od státu a krajů peníze na péči o potřebné na daný rok až na jaře. První měsíce roku tak pracovníkům, kteří se o postižené či seniory starají, mohou vyplácet jen minimální mzdu. Dorovnají jim ji až poté, co obdrží přidělenou dotační sumu. Řada zaměstnanců tak ze sociálních služeb odchází. Svaz o tom informoval ČTK. O problému chce jednat s ministryní práce Janou Maláčovou (ČSSD).

"Stát si od neziskovek objednává služby, které sám není schopen zajistit. Není možné, aby na tom byli biti zaměstnanci, kteří chodí celý měsíc do práce, ale dostanou pouze minimální mzdu a dorovnání platu až po několika měsících. Je to naprosto demotivující a tento stav není dlouhodobě udržitelný," uvedla prezidentka svazu Šárka Prokopiusová.

Poskytovatelé žádají o dotace na zajištění sociálních služeb na další rok na podzim. Jestli peníze dostanou, se ale obvykle dozvědí až koncem února po rozhodnutí krajských zastupitelstev. Dalších několik týdnů pak trvá úřední vyřízení a poslání přidělené částky na účet, popsala systém Prokopiusová.

Systém sociálních služeb začal v Česku fungovat v lednu 2007. Do roku 2015 dotace na doporučení krajů rozdělovalo provozovatelům ministerstvo práce. Od roku 2016 resort poskytuje celou sumu krajům, které pak samy rozhodují o jejím rozdělení mezi jednotlivé poskytovatele. Letos by to mělo být téměř 16 miliard korun.

Peníze z rozpočtu uvolňuje ministerstvo financí. V minulosti je nemohlo poslat před vypořádáním dotací z předchozího roku. Kraje tak peníze dostaly až v březnu a poskytovatelé pak v dubnu či květnu. Ministerstvo práce už před pár lety poukazovalo na to, že zařízením tak měsíce chybí peníze na provoz a mzdy, musí si často brát půjčky a zadlužovat se. Resort financí pak vyhlášku upravil a dotace se od roku 2017 mají posílat v lednu. Tehdejší vedení ministerstva práce uvádělo, že je na krajích, kdy o rozdělení peněz rozhodnou. Vyzývalo je ke svolání mimořádných zastupitelstev, aby organizace měly dotace co nejdřív.

Poskytovatelé sociálních služeb si na systém přidělování dotací dlouhodobě stěžují. Vadí jim také to, že o peníze každý rok musí žádat znovu a nevědí, zda je dostanou a zda budou dál fungovat. Klienti tak nemají jistotu, že péči budou mít. Provozovatelé proto volají po víceletém financování. S ním počítá i strategie rozvoje sociálních služeb do roku 2025, kterou schválila v minulém volebním období Sobotkova vláda.

Dlouhodobé financování měla upravit novela o sociálních službách, kterou začal chystat resort loni pod vedením tehdejší ministryně první Babišovy vlády Jaroslavy Němcové (ANO). Podle plánu měla mít na dotace nárok ta zařízení, která by kraje zařadily do své sítě potřebných služeb. Novelu resort zatím nepředložil. Maláčová by měla podle legislativního plánu vládě návrh změn zákona dát před koncem letošního roku. Zda a jak se v něm financování upraví, není zatím jasné.

O dotacích chce s ministryní jednat i svaz neslyšících. O schůzku chce požádat po návratu Maláčové z USA, kde je tento týden na konferenci OSN. Šéfka svazu navrhuje několik řešení k překlenutí doby, než peníze od krajů poskytovatelům dorazí. Zmínila třeba proplácení ne podle kalendářního, ale podle účetního roku. Nebo by kraje případně mohly poskytovat zálohu potřebným organizacím, s nimiž by měly smlouvu.