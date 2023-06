Svaz KOVO chystá shromáždění v Ostravě hlavně proti důchodové reformě

České Budějovice - Nejpočetnější odborový svaz KOVO chystá na 27. června manifestační shromáždění v Ostravě. Chce protestovat především proti důchodové reformě a prosadit odchod lidí z rizikových profesí do předčasné penze bez postihu. Manifestační akce také míří proti vládou navrženému konsolidačnímu balíčku. Novinářům to dnes v Českých Budějovicích řekl předák svazu KOVO Roman Ďurčo.

Dodal, že svaz je dlouhodobě proti tomu, aby lidé mířili do starobního důchodu později než v 65 letech. "Ideální by bylo, kdyby lidé v náročných profesích mohli chodit (do důchodu) bez sankcí minimálně o tři roky dříve a bylo by to na dobrovolné bázi. Pokud se ještě objeví v parametrech, že lidé mohou do předčasného důchodu až po 40 odpracovaných letech, tak je to pro nás nepřijatelné," uvedl Ďurčo. Vládní návrh zahrnuje pomalejší řádné valorizace důchodů a zpřísnění podmínek pro předčasnou penzi.

Ďurčo uvedl, že protestní shromáždění KOVO svolává záměrně do Ostravy. "Toto místo jsme si vybrali specificky, protože tam máme největší koncentraci těžkého nebo ocelářského průmyslu, kde se ve velké míře pohybují zaměstnanci v kategoriích tři a čtyři," řekl. Kategorie tři a čtyři představují takzvané rizikové profese, při nichž může vzniknout nemoc z povolání.

KOVO chce při akci v Ostravě také protestovat proti vládou navrhovanému konsolidačnímu balíčku, který má snížit rozpočtový deficit. "Některé připravované parametry jsou pro nás rovněž nepřijatelné," řekl Ďurčo. Dodal, že na shromáždění v Ostravě předpokládá účast až 3000 odborářů. KOVO už zorganizovalo protestní shromáždění proti důchodové reformě na konci března. Tehdy se v Praze před úřadem vlády sešlo několik tisíc odborářů.

Vláda však v pondělí oznámila, že v konsolidačním balíčku nechystá žádné zásadní změny. Návrh souboru novel k ozdravení veřejných financí bude projednávat 28. června. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefa Středuly budou předáci o svém dalším postupu proti vládním záměrům jednat v pondělí. Odboráři veřejného sektoru chystají na 29. června v Praze své protestní shromáždění. Svazy jsou od poloviny května ve stávkové pohotovosti.

ČMKOS je nevětší centrála v zemi. Zastřešuje 31 svazů celkem s 270.000 členů. KOVO je nejpočetnější odborový svaz přibližně s 80.000 členy.