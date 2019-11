Svaz: Hrabošů je někde víc než v létě, škody přesáhly 1,3 mld.Kč

Praha - Škody způsobené přemnoženými hraboši přesáhly podle šetření Zemědělského svazu ČR 1,3 miliardy korun, poškozeno je 131.000 hektarů plodin. Dnes to řekl předseda svazu Martin Pýcha na tiskové konferenci s tím, že nejde o konečnou hodnotu. Mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý ČTK sdělil, že úřad odhaduje až dvoumiliardové škody. Podle svazu je v některých lokalitách hrabošů víc než v létě. Svaz požádal premiéra Andreje Babiše (ANO), aby v situaci, kdy nejsou ministerstva životního prostředí a zemědělství schopná se dohodnout na řešení, rozhodl jak dál.

"Žádné konkrétní systémové řešení na stole není. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) nás na jednání na ministerstvu zemědělství odkázalo na to, že zemědělci mají podávat žádosti pro aplikaci přípravku Stutox II na krajské orgány ochrany přírody a krajiny, případně na Chráněné krajinné oblasti," řekl Pýcha. Povolení na aplikaci do nor je podle něj ale kladné v mizivém množství případů.

"Zemědělci čekají na jedno možné řešení, které snad přijde - a to je zima. Deště, následované holomrazy, které by mohly populace hraboše eliminovat. Pokud zima nepřijde nebo napadne suchý sníh, tak může populace gradovat," dodal.

Podle Pýchy by měl Babiš rozhodnout, že buď se má hraboš likvidovat, nebo chránit. A v tom případě by měli zemědělci dostat kompenzace. "Jsme frustrováni tím, že ministerstvo životního prostředí strká hlavu do písku," řekl. Je zklamaný také postojem krajů, které se nepostaraly o likvidaci hnízd hrabošů mimo zemědělskou půdu.

Podle mluvčího ministerstva zemědělství populační křivka hrabošů na většině míst dosáhla maxima a začala klesat. "Nicméně vzhledem k dosavadnímu vývoji počasí stále existují lokality, kde se tak zatím nestalo, či dokonce došlo ke zvýšení výskytu těchto hlodavců. Nadále je situace mimořádně složitá především na Moravě a v některých lokalitách v Čechách, například na Plzeňsku," sdělil ČTK. Ministerstvo se podle něj snaží situaci vyřešit. "Do současné doby se (MZe) setkává se zamítavým přístupem MŽP k této mimořádné situaci. MZe aktuálně čeká na vyjádření MŽP k zaslanému návrhu řešení výskytu hraboše a analyzuje vzrůstající škody, které podle současných odhadů již překročily dvě miliardy korun," dodal.

Zemědělcům postiženým zvýšeným výskytem hrabošů by škody mělo podle říjnového usnesení sněmovního zemědělského výboru kompenzovat ministerstvo životního prostředí. MŽP má pro zemědělce podle zákonodárců vytvořit kompenzační dotační titul. Podle náměstka ministra životního prostředí Vladimíra Dolejského se tím bude úřad zabývat, ale volné peníze na takovou dotaci nemá.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) v létě povolil plošnou aplikaci jedu proti hlodavcům na velké části území republiky. Ministerstvo zemědělství ale po vlně kritiky účinnost povolení pozastavilo. Později se po povolené plošné aplikaci na Moravě našlo skoro 80 uhynulých zajíců a několik bažantů, u kterých testy zbytky jedu prokázaly. Později se našli také uhynulí čápi.

Ohrožením některých druhů ptáků a savců argumentuje Česká inspekce životního prostředí, podle ní je plošné použití přípravku v rozporu se zákonem na ochranu přírody a krajiny. Stutox zůstává uhynulým hrabošům v žaludku, v ostatních tkáních se rozloží.

Kompenzace za škody způsobené hraboši může hradit podle kompetenčního zákona pouze ministerstvo zemědělství (MZe), sdělila dnes ČTK mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková. Resort proto nabídl zemědělskému úřadu proplacení projektů zaměřených na péči o krajinu, které má připravené Státní pozemkový úřad, jenž spadá pod MZe. To by tak mohlo ušetřit až 1,5 miliardy korun, ze kterých by mohlo hlodavčí újmu zemědělcům hradit. Podle mluvčího MZe Vojtěcha Bílého úřad nabídku vítá, o dalších možnostech budou ministři jednat v příštím týdnu. Zda resort titul pro odškodnění zemědělců vypíše, zatím nezmínil.

"Jednoduše řečeno, MŽP převede v následujících měsících prostředky svého resortu do resortu MZe, ty poputují na ochranu a péči o krajinu. Z ušetřených peněz tak může MZe hradit škody zemědělcům," uvedla Roubíčková. Podle ní tento postup úřad navrhl už před několika měsíci.

Mluvčí zdůraznila, že nezáleží na MŽP, zda bude dovolená plošná aplikace jedu Stutox II, ale že jde o záležitost Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Ústav to v létě povolil, po vlně kritiky ale ministerstvo zemědělství povolení pozastavilo.

Podmínky, za kterých se bude aplikace provádět, si pak stanoví právě zkušební ústav. "Tyto podmínky by především měly zohledňovat fakt, že zde existuje evropská i česká legislativa v oblasti ochrany přírody, a proto je nezbytné zapodmínkováním jakékoliv aplikace Stutoxu minimalizovat rizika pro přírodu, a ochránit tak zemědělce před střety s platnými zákony. Pokud totiž aplikací Stutoxu dojde k úhynu živočišných druhů, hrozí zemědělcům postihy dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Na to MŽP upozorňuje zemědělské svazy již od léta letošního roku, aby ochránilo zemědělce před zbytečnými pokutami," dodala mluvčí.

Podle Bílého ministerstvo životního prostředí nabídlo peníze na budování retenčních nádrží, poldrů nebo menších vodních nádrží. "Jakoukoli nabídku prostředků na řešení přemnoženého výskytu hrabošů vítáme, o možnostech bude ministr Miroslav Toman (ČSSD) příští týden jednat s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (ANO). Problém není možné oddalovat, s problémy se zemědělci potýkají nyní a zřejmě se budou potýkat opět na jaře," řekl ČTK mluvčí.

