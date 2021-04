Svaz: Hra Arenbergera s termínem otevření obchodů je neférová a neslušná

Praha - To, jak si ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) hraje s termínem otevření obchodů, je podle jejich svazu neférové a neslušné. Vyvolává to problémy a negativní nálady. Služby spojené s péčí o tělo jsou rizikovější než obchody, jejich obnovení provozu přitom podmíněno počtem nakažených koronavirem nebude. Pokud chce Arenberger pokračovat ve vyvolávání zmatků, dá se očekávat, že obchodníci začnou podávat žaloby o náhradu škody za nucené uzavření. Vyloučit nelze ani neuposlechnutí vládních nařízení. ČTK to řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) Tomáš Prouza.

Vláda ve čtvrtek představila šest balíčků, podle kterých bude uvolňovat protiepidemická opatření. Určující přitom bude počet nakažených za sedm dní na 100.000 obyvatel. Výjimkou jsou služby spojené s péčí o tělo jako kadeřnictví, pedikúry nebo masáže. Ty budou moci obnovit provoz bez ohledu na počet infikovaných 3. května. Pokud by počet nakažených klesl celostátně na 100 na 100.000 obyvatel, otevření bylo od tohoto data slíbeno také obchodníkům. Dnes Arenberger řekl, že této hranice bude nejspíš dosaženo až ke konci příštího týdne. Aktuálně je v ČR 163 nových případů na 100.000 obyvtel.

"Výroky pana ministra Arenbergera mě překvapují. Provoz obchodů, u kterých se nikdy neprokázalo, že by byly zdrojem nákazy, podmiňuje nějakým výsledkem, naopak například u masáží žádná taková podmínka není a jsou mnohem rizikovější," řekl Prouza. Šéf resortu zdravotnictví by podle něj měl být schopen vysvětlit tento nepoměr.

Pokud vláda chce něco otevřít, podle Prouzy by měla začít obchody. Prodejci jsou podle něj připraveni dodržovat veškerá hygienická a bezpečnostní pravidla. Navíc už dříve prokázali, že jsou schopni chránit zákazníky i personál. Pokračující nejistota o termínu obnovení provozu ale stupňuje u obchodníků už tak silnou depresi. "Umím si představit, že by někteří obchodníci mohli za této situace přes zákaz prodejny otevřít," dodal Prouza. Vzdorovat tímto způsobem by mohli členové Retailové asociace, která už dříve uvedla, že je k uskutečnění tohoto kroku připravena.

Zda se budou moci obchody od příštího pondělí otevřít, by podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) měla vláda definitivně rozhodnout na mimořádném jednání ve čtvrtek.