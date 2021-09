Svaz: Český maloobchodní trh je velmi konkurenční, má obrovské kapitálové nároky

Praha - Český maloobchodní trh je podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy neuvěřitelně konkurenční. I to bylo důvodem, proč některé řetězce, které v tuzemsku v 90. letech začaly podnikat, činnost neudržely. Obchody ročně investují 12 až 15 miliard korun, což jsou podle Prouzy obrovské kapitálové nároky. Řekl to v diskusi v paláci Žofín u příležitosti oslav výročí 30 let společnosti Billa na českém trhu.

Tlak v maloobchodě je v tuzemsku podle Prouzy obrovský. Zatímco v západní Evropě často 75 procent trhu tvoří tři potravinářské řetězce, v České republice na stejný podíl je potřeba sečíst sedm obchodních sítí. "Ve chvíli, kdy udělá někdo drobnou chybu v tom, jak má nastavenou cenovou politiku, jaký má sortiment, to že nedokáže dostatečně investovat, z trhu vypadává," uvedl.

Fakt, že některé společnosti v tuzemsku podnikání neudržely, je podle Prouzy dáno i tím, že Češi podle něj vždy byli velmi nároční zákazníci. V dalších letech bude podle něj velkým tématem kvalita potravin a také regionálnost. Poukázal na to, že díky spolupráci obchodů a zemědělců se například podařilo na pulty obchodů vrátit chřest.

Důležitou roli v budoucím vývoji bude podle Prouzy hrát i pohodlí nákupů. Rozšiřuje se podle něj "tržnicový koncept", což souvisí s odkazem na kvalitu a čerstvost nabízeného sortimentu. Podstatná bude schopnost on-line prodeje, řekl dále.

Příchod zahraničních potravinářských řetězců v 90. letech do ČR a s tím spojená změna prodeje potravin byla podle Prouzy symbolem transformace Československa. Tuzemsko má podle něj momentálně pro obchodní sítě významnou pozici, často právě zde testují různé novinky.

"Zahraniční řetězce bezpochyby přinesly do České republiky nové standardy v oblasti nakupování. Zároveň je však třeba dodat, že jejich agresivní centralizovaná nákupní politika výrazně poškodila české zemědělství a české výrobce potravin," sdělil dnes ČTK předseda Asociace českého tradičního obchodu Pavel Březina. Dodal, že kvůli absenci regulace se stávaly a stávají mnohé nelogické situace, kdy se velké obchody zbytečně koncentrují na jednom místě při současném zanikání menších venkovských obchodů.

Řetězec supermarketů Billa spustí příští rok internetový prodej

Řetězec supermarketů Billa plánuje příští rok začít prodávat zboží také na internetu. Objednávky doručí domů nebo si zboží zákazníci budou moci vyzvednout v obchodech. Firma nabídne výběr z až 15.000 artiklů. Společnost to dnes oznámila u příležitosti oslav 30. výročí firmy na českém trhu. Do on-line prostředí se chystá podle serveru E15 i řetězec Penny Market. Zkušební provoz e-shopu zahájí v nejbližších týdnech v Plzni, napsal deník v pondělí. Billa i Penny Market jsou součástí mezinárodního obchodního řetězce Rewe.

Vstupem na on-line trh Billa podle svého nového generálního ředitele Dariusze Tomasze Batora reaguje na požadavky českých zákazníků, jejichž chování se podle něj v důsledku pandemie výrazně změnilo. Společnost tak stále analyzuje požadavky a potřeby lidí. "Chceme jim umožnit rychlý a bezpečný nákup z pohodlí jejich domovů. Službu nicméně zavedeme až v roce 2022, abychom on-line shop připravili co nejprecizněji. Rychlá a polovičatá řešení Billa nenabízí. Naším cílem je stát se do budoucna jedničkou na trhu potravin on-line," uvedl.

Právě schopnost on-line prodeje bude podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy v dalších letech velkým tématem. Zajistit dovoz v Praze je podle něj snadné, ale v dalších místech to bude velmi náročné, řekl dnes v paláci Žofín v diskusi ke 30 letům maloobchodu v České republice.

Z kamenných potravinářských řetězců prodává zboží na internetu Tesco a také síť Žabka, která pod společnost spadá. Prodej prostřednictvím e-shopu od poloviny loňského roku umožňuje i firma Makro členům svého projektu maloobchodních prodejen Můj obchod. Lidé si musejí nákup vyzvednout ve vybrané prodejně. Nákup na internetu mohou vyřídit také zákazníci Globusu. Objednávku si ale musejí vyzvednout v hypermarketu v Praze na Zličíně.

On-line supermarketům na českém trhu dominují Rohlik.cz a Košík.cz. Trvanlivé potraviny nabízejí také e-shopy Mall.cz a Alza.cz.