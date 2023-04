Svaz: České pečivo je 5. nejlevnější v Evropě, pekaři jsou stále pod tlakem

Praha - Čeští pekaři prodávají páté nejlevnější pečivo v Evropské unii, zároveň jim ale stouply náklady na energie výrazně více než v ostatních zemích. ČTK to řekl výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů Bohumil Hlavatý, podle kterého jsou proto čeští pekaři pod mnohem větším ekonomický tlakem a cena pečiva stagnuje od loňského listopadu. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) minulý týden řekl, že ceny obilí i energie jsou nyní výrazně nižší než loni, a chce proto prověřit, proč pečivo nezlevňuje. Podle dnešních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) je cena pšenice nejníže od února 2022.

Ekonom Lukáš Kovanda dnes poukázal na to, že přestože se pšenice nyní prodává za ceny před začátkem ruské invaze na Ukrajinu, je mouka například o zhruba 40 procent dražší než před válkou. "V nejbližší době by tak mělo dojít k citelnému zlevnění mouky, neboť jinak bude zjevné, že si zpracovatelé pšenice – například mlynáři – přirážejí nebývalou marži," uvedl. Zlevnění by podle něj mělo nastat i u pečiva, které oproti době před válkou zdražilo zhruba o 30 procent.

Hlavatý uvedl, že svaz se kvůli rozhodnutí antimonopolního úřadu nemůže vyjadřovat k predikci cen pekárenských výrobků. "Cena pečiva od výrobců je víceméně konstantní již od listopadu 2022. Průměrná míra zdražení pečiva v cenách výrobců je dle Eurostatu v ČR cca 170,5 procenta proti lednu roku 2015 s tím, že průměr za celou EU je 169,5 procenta," doplnil. V ČR podle něj pečivo zdražilo nejméně ze zemí visegrádské čtyřky a v posledních měsících roste jeho cena například ve Francii nebo Německu.

Mluvčí Zemědělského svatu ČR Vladimír Pícha poukázal na to, že vliv cen komodit na konečných cenách potravin je omezený a pohybuje se mezi deseti až 20 procenty výsledné ceny. "Pokud ale byl růst cen zemědělských komodit záminkou pro růst cen potravin, měl by nyní při poklesu být důvodem snížení cen pro spotřebitele. Při výrobě funguje jakási setrvačnost, takže v současné době zpracovávají potravináři surovinu nakoupenou před několika měsíci," doplnil. Uvedl, že v rostlinné výrobě se ceny většiny komodit už dostaly pod loňskou úroveň.

Ceny průmyslových výrobců v březnu vzrostly meziročně o 10,2 procenta, což bylo nejméně od října 2021. V zemědělství růst cen činil 11,6 procenta, zhruba o deset procentních bodů méně než v únoru. Celkově stouply ceny v rostlinné výrobě meziročně o 1,4 procenta a v živočišné výrobě o 29,6 procenta. Kromě vajec zdražila například prasata, jejichž cena stoupla skoro o polovinu. Zhruba o čtvrtinu dražší bylo mléko a drůbež. "U živočišných komodit bylo meziroční zvýšení ovlivněno především růstem cen vepřového masa a mléka, které se v předchozím období potýkaly spíše s opačným problémem – klesající cenou. V současné době se tak ceny živočišných komodit dostávají na rentabilní hodnoty," dodal Pícha.