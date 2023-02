Svaz: Ceny výrobců vepřového jsou na maximech, poptávka je větší než nabídka

Praha - Ceny výrobců vepřového masa jsou na dosavadních maximech. Zároveň klesají stavy chovů, na trhu je větší poptávka po vepřovém mase, než jsou zemědělci a zpracovatelé schopni nabídnout. Novinářům to dnes řekl výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Radek Slanec. Spolu s prezidentkou Potravinářské komory ČR Danou Večeřovou upozornili na to, že potravinářské firmy nedokážou růst nákladů promítnout do cen svých produktů. Podle komory jim loni meziročně náklady stouply o 50 až 80 procent.

Večeřová dnes také uvedla, že prostor pro snižování cen potravin v současné době není kvůli stále rostoucím nákladům výrobních a zpracovatelských podniků. Slanec uvedl, že od prosince 2021 a do prosince 2022 v EU klesly stavy prasat o 5,8 procenta na 125,5 milionu kusů. Nejvíce v ČR, Dánsku a Litvě a významně i v Německu.

Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) loni klesla v ČR výroba masa o 4,2 procenta na 447.317 tun, tj. na zhruba stejnou úroveň jako v roce 2018. Stavy prasat klesly o 11 procent na 1,329 milionu prasat. ČSÚ uvedl, že v posledním čtvrtletí loňského roku ceny jatečných prasat stouply 49,8 procenta.

Slanec dnes řekl, že ceny vepřového masa rostly již od loňského února poté, co začaly stoupat výrazně ceny energií. Mírně klesly pouze po zastropování cen energií. V posledních třech týdnech podle něj dochází k dalšímu prudkému růstu a v současné době nikdo neví, kde se růst zastaví. "Dosahujeme nejvyšších cen, které kdy byly v této komoditě dosaženy," řekl.

Podotkl, že vepřové maso tvoří asi 47 procent z průměrné spotřeby masa v ČR. Podle ČSÚ byla v roce 2021 průměrná spotřeba vepřového 43,4 kilogramu na osobu. Uvedl, že podle šetření Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) cena dodavatelů masných výrobků pro obchody od roku 2019 do roku 2022 vzrostla o 19,4 procenta. U hovězího masa je to nárůst o 25 procent na 146,39 Kč za kilogram. U vepřového ceny vzrostly o 10,4 procenta na 71,72 Kč za kilogram.

Slanec uvedl, že do růstu cen výrobců se nepodařilo přenést růst cen energií a dalších nákladů. "U chovu prasat tvoří 92 procent ceny náklady na krmiva a energie," řekl.

V současnosti podle něj také již bourárny prodávají vepřové maso za nejvyšší nabídku a zboží tedy dostane ten, kdo nejvíce zaplatí. "Na trhu je větší poptávka po vepřovém mase, než jsou zpracovatelský průmysl a zemědělci schopni nabídnout," doplnil. Panuje podle něj také velká nejistota ohledně budoucího vývoje den ceny energií a vysoká inflace také tlačí na růst mezd. Uvedl, že na trhu již dochází k tomu, že některé podniky omezují produkci nebo jí přímo zastavují a významní výrobci zavírají vlastní prodejny.

Slanec také upozornil na to, že náklady výrobců budou dále růst kvůli řadě opatření, která zavádí Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal). Zmínil například požadavky na výrazně dražší ekologické obaly. Zvyšují se i náklady kvůli označování výrobků.