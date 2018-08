Ilustrační foto - Zástupce stavebního bytového družstva Svatopluk Martin Junek hovoří 29. července 2018 v Horoměřicích na setkání bývalých klientů zkrachovalého H-Systemu. Podle rozsudku Nejvyššího soudu se mají členové družstva bydlící v Horoměřicích u Prahy do necelého měsíce vystěhovat z bytů, jež si po krachu H-Systemu dostavěli, neboť vlastně investovali do cizího.

Ilustrační foto - Zástupce stavebního bytového družstva Svatopluk Martin Junek hovoří 29. července 2018 v Horoměřicích na setkání bývalých klientů zkrachovalého H-Systemu. Podle rozsudku Nejvyššího soudu se mají členové družstva bydlící v Horoměřicích u Prahy do necelého měsíce vystěhovat z bytů, jež si po krachu H-Systemu dostavěli, neboť vlastně investovali do cizího. ČTK/Krumphanzl Michal

Horoměřice (u Prahy) - Martin Junek z bytového družstva Svatopluk dnes odmítl informace, že družstvo nevyplatilo všem oprávněným družstevníkům podíl z více než 40 milionů korun, jež Svatopluk získal z konkurzu. Tvrzení označil za snahy pošpinit družstvo a účelové informace v boji o místa ve věřitelském výboru H-Systemu. O sporu napsal s odvoláním na některé družstevníky deník MfD. Svatopluk sdružuje bývalé klienty zkrachovalé developerské společnosti H-System, kteří bydlí v Horoměřicích u Prahy.

"Všichni, kdo si o to napsali, ti to dostali. Na webové stránky jsme tenkrát dali informaci, ať se přihlásí. Nyní se hlásí lidi, kteří to nějak zanedbali. Dokonce jsme měli i případ, že se přihlásil někdo, kdo ty peníze už dostal," řekl Junek ČTK.

List napsal, že konkurzní správce poslal peníze družstvu už před šesti lety a peníze si měli rozdělit všichni družstevníci; na každého mělo připadnout v průměru sto tisíc korun. Někteří družstevníci ale prý dodnes nic nedostali.

Junek ČTK řekl, že nerozdělené peníze má družstvo stále na účtu. Pokud o peníze někdo požádá, družstvo mu je vyplatí. Podle Junka se přihlásila drtivá většina členů družstva, lidé ale často dobrovolně nechávali své podíly na účtu družstva s tím, že se peníze následně použijí na vykoupení pozemků a nemovitostí z konkurzu.

Podle senátora a hejtmana Zlínského hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL), který se ve věci angažuje, jsou spory mezi poškozenými škodlivé. "Jsem přesvědčen, že co se týká Svatopluku, tak tam se žádné problémy nedějí," řekl Čunek ČTK.

Družstvo Svatopluk má podle dostupných informací stovky členů, není ale zastoupeno ve věřitelském výboru H-Systemu. "Stát zde selhal především prostřednictvím konkurzní soudkyně (Evy) Hodačové, která již v roce 2000 odvolala z věřitelského výboru druhého největšího věřitele H-Systemu - družstvo Svatopluk a naopak zajistila členství dvěma členům spolku Maják, kteří jsou naprosto minoritními věřiteli," řekl Junek.

Lidé z bytového družstva Svatopluk musí podle verdiktu Nejvyššího soudu (NS) zveřejněného v úterý 24. července do měsíce vyklidit byty v osmi domech v Horoměřicích. Domy spadají do konkurzní podstaty, z jejich prodeje mají být uspokojeni všichni poškození. Obyvatelé domů vystěhování odmítají. Týká se to asi 60 rodin. Poškozených v kauze H-System je dohromady více než tisíc.

Společnost H-System uzavřela po svém založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu o miliardu korun. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení.