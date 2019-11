Svatomartinské ochutnávaly v Brně na největším koštu tisíce lidí

Brno - Několik tisíc lidí se dnes hodinu před polednem sešlo na brněnském náměstí Svobody, na největší koštu svatomartinského vína v Česku. Akci letos už popatnácté uspořádal Vinařský fond, který ochrannou známku vlastní a uděluje.

Fotogalerie

Jako každoročně přijel na náměstí svatý Martin na koni, letos grošovaném, kterého představoval herec Městského divadla Brno Martin Havelka. Přímo na hlavním pódiu se pak lahvi svatomartinského vína dostalo požehnání a představitel světce z lahve podělil diváky pod podiem.

Ředitel Vinařského fondu Jaroslav Machovec připomněl, že právě po svatém Martinovi se podle vinařské tradice smělo mladým vínem přiťukávat. Vzhledem k tomu, že svatý Martin letos připadl na pondělí, povolil Vinařský fond letos poprvé prodej svatomartinského už před datem 11. listopadu.

"Bylo to na přání vinařů, na které zase tlačili jejich odběratelé, že svatomartinské slavnosti uspořádají už o víkendu před Martinem a pokud tam nebudou svatomartinská vína, budou tam tedy vína jiná," řekl ČTK Machovec. Zároveň ale dodal, že šlo o výjimku, která se rozhodně nebude příští rok opakovat. Svatý Martin totiž vychází na středu, pro dřívější prodej vín tak nebude důvod.

Teprve na svatomartinské na náměstí Svobody si počkala osmašedesátiletá Anežka Přibilová, která na martinský košt do Brna jezdí pravidelně z Vysočiny. "Když je svátek Martina v pondělí, nedá se nic dělat. To je jako kdyby Mikuláš chodil o dva dny dřív jen proto, že to je víkend, pak by přece takové tradice neměly smysl," konstatovala penzistka, která na košt přijela s kamarádkou.

Na brněnském náměstí Svobody jako tradičně nabízelo více než 90 vinařství stovku vín, která letos získala označení Svatomartinské. Košt, který doplňují folklorní vystoupení a tematické občerstvení, trvá až do podvečera.

Ochranná známka Svatomartinské byla registrována v roce 1995 a od roku 2005 je jejím vlastníkem Vinařský fond. Letos již popatnácté organizuje propagaci těchto vín pod jednotným logem.

Svatomartinské posvícení bylo od 15. století součástí hospodářského roku. Hospodáři dávali čeledi výslužku, anebo s ní uzavírali nové smlouvy, stejně jako obec s pastýřem. Chasa měla volno a slavilo se posvícení. Svatomartinské období bylo vždy spjato s časem bohatého hodování a bujarého veselí. Na mnoha místech se konaly poutě.