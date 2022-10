Svatomartinské menu letos zdraží, restauratéři čekají nižší poptávku

Praha - Provozovatelé restaurací upozorňují, že nákupní cena hus je proti loňsku zhruba dvojnásobná, zvýšení budou nuceni zohlednit v konečné ceně letošního svatomartinského menu. Někteří restauratéři zvažují, zda husu budou letos vůbec nabízet. Zdražení totiž může způsobit oslabení poptávky. Vyplývá to z ankety ČTK mezi provozovateli restaurací. Pro tuzemské chovatele hus znamenají svatomartinské oslavy hlavní zdroj příjmů.

"Přestože v cenách se projeví dražší krmiva i energie, dvojnásobné v žádném případě nebudou," uvedla předsedkyně představenstva Českomoravská drůbežářská unie Gabriela Dlouhá.

Jedním z podniků, který se momentálně rozhoduje, zda husu kvůli vysoké ceně do svého menu zařadí, je pražská Malostranská beseda. "Standardně nakupujeme nyní kalibrované husy 4,2 kilogramu za cenu 880 korun bez DPH. Loni jsme nabízeli čtvrtku za 379 korun, při dnešních cenách nám to vychází včetně zelí a knedlíků, energií, nájmu a práce personálu už na 690 korun za čtvrtinu husy," řekl za restauraci Lukáš Tesárek. Za takovou cenu by podle něj mohla být pro většinu hostů nedostupná.

Loni bylo podle Tesárka možné kilogram husy sehnat i za 90 korun bez DPH, letos se cena pohybuje kolem 200 korun.

I skupina Ambiente uvedla, že nákupní cena hus je ve srovnání s loňskem dvojnásobná, což se projeví v cenách pro hosty. "Konkrétní ceny ale zatím nevíme. Jisté je, že v Kuchyni na Pražském hradě budeme stejně jako loni servírovat hostinu, která obsahuje čtyři chody a sdílené předkrmy a chystáme i klasické husí menu," uvedla za skupinu Šárka Hamanová.

Svatomartinské menu je podle zástupce gastronomického odvětví v Asociaci malých a středních podniků a živnostníků Luboše Kastnera velkým lákadlem, proto předpokládá, že většina restauratérů ho nabídne i letos. Bude ovšem muset být za cenu odpovídající nákladům, případně restauratéři mohou upravovat porce, aby nemuseli tolik zdražovat. Kastner upozornil, že je nutné se připravit na nižší zájem, druhou možností bude, že lidé si odpustí dvě tři jiné návštěvy restaurace za cenu jedné při oslavách svatého Martina.

V českých chovech se letos podle Dlouhé vylíhlo asi 139.000 hus, z nich bylo prodáno a vykrmeno přibližně 130.000. Ve srovnání s loňskem je to zhruba o 37.000 kusů méně, snížení lze přisuzovat ptačí chřipce, řekla.

Kilogram chlazené husy se loni prodával od 200 korun, letos je to podle Dlouhé dostupný od 240 korun. "V restauracích se vždy spíše jednalo o mražené husy ze zahraničí nebo různé křížence hus a kachen, kde se loni pohybovala cena okolo 100 korun za kilogram. Navýšení ceny vodní drůbeže od chovatelů je obdobné jako u cen jatečných kuřat z 23 korun za kilogram na 29 korun zbytek přirážky mají ostatní subjekty," řekla Dlouhá.