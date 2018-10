Brno - Zatímco odborná komise vybrala v prvním kole 269 vín, která se letos začnou 11. listopadu prodávat pod značkou Svatomartinská, ve vinotékách už jsou v prodeji lahve s mladými víny z letošní sklizně. ČTK to zjistila při anketě mezi vinaři, kteří mladá vína nabízejí.

Počet Svatomartinských vín není definitivní, druhé kolo hodnocení je naplánované na poslední říjnový den a obvykle se do něj přihlásí okolo 150 dalších vzorků. Vinařský fond odhaduje, že od 11. listopadu půjde do prodeje 2,2 milionu lahví Svatomartinského.

"Všechna letošní vína odrůd Müller Thurgau, Muškát moravský a Veltlínské červené rané vykazovaly vysokou kvalitu. Byly příjemně ovocné, s tóny po broskvích, banánech, s decentní kyselinkou. Vína působí vyzráleji, s mnohdy medovým podtónem oproti minulým ročníkům. Růžová vína byla nádherně ovocná, s tóny po třešních a švestkách. Červená vína měla intenzivní barvu, jemnou tříslovinu a mladou svěžest," přiblížil kvalitu letošních Svatomartinských vín hlavní someliér Národního vinařského centra Marek Babisz.

Svatomartinská vína ale nejsou první vína z letošní úrody, která lze zakoupit. Zejména menší vinařství stále častěji dávají do prodeje mladá vína, aniž by o značku Svatomartinské usilovala.

"Pro nás je zásadní nabídka a poptávka. Lidé po nás chtěli spíš sladší vzorky, než odpovídá kritériím pro značku Svatomartinské, a také jiné odrůdy, než jsou uznané," vysvětlil manažer prodeje Vinařství Trávníček a Kořínek Josef Leisser. Mladé víno této značky je v prodeji už od 1. října, mimo jiné i díky dřívějším vinobraním v letošním roce.

Mladá vína představují například v Zaječí při akci Zaječské mladé víno letos už 27. října, v Bořeticích mají naplánované Putování za mladým vínem na 10. listopadu. "Mladá vína většinou dělají menší vinařství i proto, že se dají prodávat dřív než na svatého Martina. Obvykle také nedodávají do obchodních řetězců, ale spíš do vinoték," vysvětlil Stanislav Novák, prezident vinařského spolku Svobodná spolková republika Kraví hora z Bořetic.

Pro zákazníka podle něj znamená značka Svatomartinské větší jistotu, protože vína prochází přes odbornou komisi. "U mladého vína se oproti tomu rozhoduje každý vinař za sebe, co dá do prodeje. Pokud není příliš objektivní, může to znamenat, že kvalita nemusí být tak velká," připustil.

O značku Svatomartinské nikdy neusilovalo ani vinařství Lahofer, které od roku 2007 nabízí svou vlastní řadu mladých vín pod názvem Mladý Lahofer a Mladá Lahoferka. "Můžeme marketing postavit jinak než u Svatomartinského, které ho má sjednocený. Naši zákazníci už to od nás čekají, vědí, že budeme prodávat dřív než 11. 11. a my jim vycházíme vstříc," uvedl obchodní a marketingový ředitel vinařství Lahofer Daniel Smola.

Značka Svatomartinské byla registrována v roce 1995 a od roku 2005 je jejím vlastníkem Vinařský fond. Ten letos už počtrnácté organizuje propagaci těchto vín pod jednotným logem. Vína, jež o značku usilují, musí projít výběrem odborné komise a být vyrobená pouze z některých odrůd.