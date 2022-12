Svatoanenská nemocnice v Brně připravuje vlastní léky pro děti proti horečce

Brno - Farmaceuti z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně připravují vlastní léky pro děti proti horečce. Důvodem je masivní výpadek těchto léků, dětských antipyretik a analgetik, se kterým se potýkají lékárny napříč republikou. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí nemocnice Jiří Erlebach. V kraji je přitom několikátým týdnem epidemie akutních respiračních nemocí jako nachlazení a kašel, část tvoří také chřipka. Nemocnice denně vyrobí přes 1000 čípků.

Fotogalerie

Rodiče v lékárnách nemocnice seženou jak čípky s ibuprofenem, tak s paracetamolem. "Poptávka po těchto lécích je zvláště v tomto období, kdy se potýkáme se zvýšeným výskytem chřipky, velmi vysoká. Rozhodli jsme se proto začít připravovat čípky sami v našich prostorách, abychom alespoň částečně pokryli výpadek běžně dostupných léčiv. Denně takto připravíme více než 1000 čípků," uvedla vedoucí oddělení přípravy léčiv svatoanenské lékárny Monika Pecháčková.

Minulý týden ministerstvo uvedlo, že výrobce přislíbil dodávku 300.000 balení Nurofenu pro děti do České republiky. Do Vánoc by měla dorazit první část, zhruba třetina. Tento týden by měl podle výrobce být dostupný také rozpustný prášek Nurofen pro děti od tří měsíců a od šesti let a čípky. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) se k dodávkám léků vyjádří ve čtvrtek na tiskové konferenci.

Na jižní Moravě je epidemie respiračních nemocí. V pátek bylo kolem 36.000 nemocných mezi 1,2 milionu obyvatel, což znamená 3000 nemocných na 100.000 obyvatel. Hranice epidemie je mezi 1700 a 2000 nemocných na 100.000 lidí. Uvedli to hygienici. Nová čísla z ordinací lékařů budou mít v pátek.