Svatoanenská nemocnice dala ženě s covidem-19 naposled remdesivir

Brno - Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně podala poslední dávku remdesiviru své pacientce s covidem-19 ve vážném stavu. ČTK to dnes řekla mluvčí nemocnice Dana Lipovská. Podle ní se ženin stav mírně zlepšil, zůstává ale vážný. Stále je na umělé plicní ventilaci. V kraji je od začátku pandemie k dnešnímu ránu 515 potvrzených případů nemoci.

Žena dostala poslední dávku remdesiviru ve středu. "Dá se říci, že jsou tam mírné známky zlepšování, ale je vždycky nebezpečné se v takové situaci na to upínat. Může se totiž každým okamžikem změnit. Důležitý bude vývoj v následujících dnech," uvedl přednosta anesteziologicko-resuscitační kliniky Vladimír Šrámek.

Svatoanenská nemocnice je určená pro péči o pacienty s koronavirem ve vážném stavu. Má k tomu vymezených 12 lůžek s možností plicní ventilace. S dalšími třemi nemocnicemi je garantem léčby remdesivirem. "Máme nyní dávku pro devět nemocných s tím, že kdyby nám lék docházel, můžeme požádat o další dávky," doplnila Lipovská.

V kraji šlo na test na nový koronavirus skoro 7800 lidí. Počet pozitivních případů je 6,6 procenta. Nejvíce nakažených je v Brně, a to skoro 200. Kolem 120 případů je na Břeclavsku. Desítky případů jsou v ostatních regionech, nejméně na Hodonínsku, a to 13. Nejméně zasaženou věkovou kategorií jsou děti, nejvíce případů je naopak ve věku od 25 do 34 let, kde je skoro 100 potvrzených případů.

S nemocí v kraji podle posledních informací hygieniků zemřelo 16 lidí. Byli v průměrném věku 75 let a měli více vážných nemocí. Naopak se vyléčilo 410 lidí. V ČR je k dnešnímu dni 8725 potvrzených případů nemoci covid-19. Celkem 304 lidí s nemocí zemřelo, 5836 se z ní vyléčilo.