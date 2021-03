Svatoanenská nemocnice Brno použila ivermektin u dalších 40 lidí

Brno - Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně podala ivermektin dalším 30 až 40 pacientům s covidem-19. Novinářům to dnes řekl primář I. interní kardioangiologické kliniky Michal Rezek. Celkem už nemocnice podala látku zhruba 70 pacientům s koronavirem. V nemocnici k dnešku leží 141 lidí s nákazou.

Nemocnice počátkem března z Bulharska nakoupila 10.000 balení léku huvemec, který obsahuje látku ivermektin, za 12,5 milionu korun. Část distribuovala mezi další nemocnice, část si nechala pro vlastní potřebu. "Do nové dodávky léku jsme asi měsíc ivermektin neměli. Nyní jsme ho opět dali 30 až 40 pacientům," uvedl Rezek, který s nápadem na podání léku pacientům s koronavirem přišel.

Nemocnice podala ivermektin od podzimu do přijetí nové dodávky asi 30 lidem. U většiny se z velké části po podání ivermektinu spolu s další léčbou stav zlepšil natolik, že mohli být propuštěni domů.

Použití ivermektinu kritizovala například kvůli chybějícím velkým studiím Fakultní nemocnice Brno a také ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), který před odchodem na ministerstvo působil právě ve Fakultní nemocnici Brno. Blatný uvedl, že by se neměl používat plošně, může být spojen s poškozením některých orgánů, a sám by si ho nevzal.

Lékaři ze svatoanenské nemocnice se proti tomu ohradili. Podle bývalého přednosty I. interní kardioangiologické kliniky Jiřího Vítovce předcházelo před prvním podáním pacientů studování zpráv a článků o léku z různých publikací. "Neměl nežádoucí účinky, nepoškozuje mozek nebo srdce," uvedl Vítovec. Dodal, že některé jiné léky, které se používají i stovky let, mají jen jednu studii.

Přednostka I. interní kardioangiologické kliniky Lenka Špinarová uvedla, že za 40 let užívání léku je známé, že pacientům neškodí. "Jsem ráda, že pan primář Rezek chtěl pacientům nabídnout něco navíc, co by jim pomohlo. Projevil velké nasazení a udělal maximum. Doufám, že se nenechá odradit, máme na prvním místě zdraví našich pacientů," řekla Špinarová.

Nemocnice zdůraznila, že ivermektin podala nad rámec standardní léčby a se souhlasem pacientů. Rezek uvedl, že je předčasné hodnotit závěry, zda lék funguje, nebo ne, ale že léků na léčbu covidu mnoho není, a proto se nemocnice snaží hledat cestu. "Není chybou, že ho někdo nevyužije. Nemyslím si, že by měl kdokoliv na kohokoliv tlačit, aby lék tohoto rázu někomu podal," dodal Rezek.