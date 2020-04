Svatoanenská nemocnice Brno dostane remdesivir na léčbu covid-19

Brno - Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně by měla do dvou týdnů dostat léčivo remdesivir pro léčbu nemoci covid-19. Bude sloužit pro pacienty v těžkém stavu na plicní ventilaci, řekla dnes ČTK mluvčí nemocnice Dana Lipovská. Zařízení bude patřit mezi čtyři nemocnice, které se stanou garanty léčby tímto přípravkem. Svatá Anna je určená pro pacienty s koronavirem ve vážném stavu, nyní má pět takových pacientů. Program rozšířeného přístupu pro remdesivir povolilo ministerstvo zdravotnictví.

Další tři zařízení jsou pražské Nemocnice Na Bulovce, Fakultní nemocnice v Motole a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. "Jsme za to samozřejmě moc rádi. Remdesivir by měl do naší nemocnice dorazit do dvou týdnů. Logistika použití a počty se zatím pořád ladí," uvedla Lipovská.

Podle ní se zatím jedná o tom, jaká bude případná další distribuce léků do dalších nemocnic. Svatá Anna měla pro pacienty ve vážném stavu vyčleněno 43 lůžek s možností plicní ventilace, kvůli postupné obnově provozu ale snížila jejich počet na 12, v případě potřeby jej může znovu zvýšit.

Remdesivir dostával v Praze taxikář nakažený koronavirem, který byl ve vážném stavu. Jeho stav se zlepšil, lékaři ale uvedli, že nelze říci, zda byl lék remdesivir pro uzdravení pacienta zásadní. List Financial Times s odvoláním na pracovní dokumenty zveřejněné Světovou zdravotnickou organizací (WHO) navíc napsal, že remdesivir od společnosti Gilead Sciences selhal při první klinické studii léčby nemoci covid-19 mezi náhodně vybranými pacienty. Lék vyvinul tým pod vedením Čecha Tomáše Cihláře.

V Jihomoravském kraji je od začátku pandemie k dnešnímu ránu 434 potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru. V ČR je přes 7400 případů, 221 lidí s nemocí zemřelo a 2555 se vyléčilo.