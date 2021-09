Sváteční 9. kolo extraligy nabídne reprízu finále mezi Třincem a Libercem

Ilustrační foto - Finále play off hokejové extraligy - 5. zápas: HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec, 26. dubna 2021 v Třinci. Zleva brankář Liberce Petr Kváča, Matěj Stránský z Třince a Ronald Knot z Liberce.

Praha - První reprízu jarního finále hokejové extraligy nabídne v úterý sváteční 9. kolo hokejové extraligy. Třinec, který získal titul v posledních dvou dokončených sezonách, přivítá doma Liberec. Vedoucí Mladá Boleslav bude hostit trápící se Litvínov. O pátou výhru za sebou bude usilovat Sparta, do pražské O2 areny dorazí Vítkovice. Pro Ostravany půjde teprve o pátý zápas v sezoně. Zlepšující se Plzeň čeká bitva s Hradcem Králové.

Slezané pětkrát za sebou bodovali, ale ve dvou z posledních tří zápasů prohráli. Naposledy nezvládli v pátek nájezdy v Chomutově proti Kladnu. "Měli jsme víc ze hry, druhou třetinu jsme odehráli dobře. Bohužel, konec třetí třetiny byla spousta zbytečných faulů, které nemusely být, a to nás stálo vítězství," řekl třinecký kouč Marek Zadina a dal tak jasně najevo, v čem vidí největší prostor pro zlepšení.

Bílí Tygři vytěžili z posledních tří utkání jediný bod, z toho dvakrát hráli venku bez bodového zisku, když v Mladé Boleslavi i Olomouci vstřelili shodně jen jediný gól. "Vzhledem k našemu rozpoložení a produktivitě, kterou máme v posledních zápasech, to není nic jednoduchého. Na jednu branku se zápas vyhrát nedá," podotkl hlavní trenér Liberce Patrik Augusta.

Mladoboleslavští zareagovali na porážku z ledu Sparty dvěma jednoznačnými výhrami a vévodí průběžné tabulce s dvoubodovým náskokem. Jako jediní z první desítky však hráli už osmkrát.

Litvínov čeká na výhru už pět utkání. Po slibném vykročení do sezony v podobě dvou vítězství se propadl tabulkou a za sebou má jen Zlín. "Trochu na nás začíná padat deka, srážejí nás individuální chyby i taktické věci, které neděláme dobře. Ve hře nám chybí zarputilost, máme ji možná část zápasu, ale to je málo. Vykopali jsme si jámu, ze které se musíme sami vyhrabat," prohlásil trenér Vladimír Országh.

Sparta završí proti Ostravanům šňůru šesti domácích utkání, v nichž po úvodní porážce 4:7 Třincem už jen vítězila. "Víme, že není dobře být moc dole ani moc nahoře. Snažíme se najít balanc a ke každému zápasu přistoupit stejně a každý vyhrát," uvedl útočník Filip Chlapík k pohodě, do níž se Pražané dostávají.

Ostravané zatím střídali výhry s porážkami. "Mužstva pod námi sbírají body, což nás musí nutit k tomu, abychom i my bodovali. I s favority. Je možné hrát s každým soupeřem. Je potřeba se na to dobře připravit. Měli jsme o něco více času, takže jsme tomu věnovali maximum možného a chceme se o to porvat v Praze," uvedl pro klubový web trenér Miloš Holaň.

Plzeň po výsledkově rozpačitém startu nastřádala za poslední čtyři utkání sedm bodů z 12 možných. "Čtyřikrát v řadě jsme dokázali bodovat. Doufejme, že se naše hra zvedá, bude se jen zlepšovat a že navážeme na poslední výhru. Když hrajeme náš hokej, bavíme fanoušky a zápasy jsou koukatelné. Doufejme, že to tak v úterý bude platit celých šedesát minut," přál si útočník Matyáš Kantner.

Hradec Králové je i díky vítěznému východočeskému derby pouze dva body za Mladou Boleslaví a touží po dalším dobrém výsledku. "Doufám, že si do startu zápasu přeneseme porci sebevědomí z neděle. Jestli chceme vyhrát, bude to hlavně o nás, jak nám půjdou nohy a jak budeme hrát," řekl zkušený útočník Petr Koukal.

V dalším duelu svede Brno souboj s Českými Budějovicemi. Kometa čtyřikrát v řadě bodovala, z toho třikrát vyhrála, Jihočeši po slibném rozjezdu získali za poslední tři utkání jediný bod. Pardubice se pokusí odčinit porážku z derby v Hradci Králové v bitvě proti Karlovým Varům a Olomouc se utká se Zlínem. Domácí útočník David Krejčí skóroval dosud ve všech duelech Hanáků od začátku sezony, na kontě má sedm branek ze šesti startů.

Úterý 28. září - 9. kolo:

16:00 BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov,

16:30 HC Škoda Plzeň - Mountfield Hradec Králové,

17:00 HC Kometa Brno - Motor České Budějovice, HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary, HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec,

17:20 HC Olomouc - PSG Berani Zlín (ČT sport),

18:30 HC Sparta Praha - HC Vítkovice Ridera.