Svateb se podle agentur nyní koná málo, příští rok je plný

Praha - Svateb se v současné době podle agentur koná minimum. Nové vládní opatření na omezení počtu účastníků svateb na 30 od 19. října už by tak nemělo mít významný dopad. Mnoho lidí, kteří plánovali uzavřít sňatek letos, událost kvůli pandemii odložilo na příští rok. Ten se z hlediska rezervací vyvíjí velmi slibně. Vyplývá to z vyjádření svatebních agentur pro ČTK.

Agentura Prague Weddings má podle svého zakladatele Martina Dobeše naplánovanou jednu svatbu na příští týden. Zájem o termín byl do půlky října, v listopadu a prosinci už je poptávka podle Dobeše kvůli chladnému počasí velmi nízká. Snoubenci raději přesouvali termíny z jara na příští rok. Rezervace tak na další sezonu vypadají velmi slibně, protože se zde sejdou svatby za dva roky, vysvětlil Dobeš. Zahraniční klienti jsou podle něj mnohem flexibilnější a svatby někteří raději odložili až na rok 2022.

Žádnou naplánovanou svatbu do konce roku nemá agentura Exclusive Weddings In Prague. "Mí klienti žijí převážně v zahraničí a teď je to pro ně velmi riskantní," uvedla majitelka agentury Andrea Hanušová Hamanová. Svateb na příští rok je podle ní celkem dost. Vše se však nechává otevřené. "Obávám se, že svatby budou pouze v rámci jednoho kontinentu. Asi se nějakou dobu nestane, že by sem přiletělo třeba 150 Američanů. Tuto situaci očekávám alespoň příští dva roky," popsala Hanušová Hamanová.

Růst bude podle Dobeše v tuzemsku trend obřadů ve dvou nebo pouze se svědky, které jsou v zahraničí běžné. Až později novomanželé pořádají oslavu. Ke slovu se také více dostanou moderní technologie a svatební obřady budou vysílány na dálku. Chráněni tak budou především starší členové rodiny. Dobešova agentura už má s takovými sňatky zkušenosti. Častější bude také organizování svatby on-line a potkávání se s dodavateli na dálku, což ušetří čas i náklady. "Zapojení nových technologií v tomto oboru krize bez pochyby zrychlila, což je dobrá zpráva. Nepřinesla jen negativa," řekl.

Exclusive Weddings In Prague zaznamenala podle Hanušové Hamanové kvůli pandemii propad o 70 procent. Vliv mělo omezené cestování a významná redukce hostů na uskutečněných svatbách. Hanušová Hamanová upozornila i na navázaná odvětví, která kvůli nízkému počtu svateb také zaznamenala pokles tržeb. Podle Dobeše si například DJové hledají jiná uplatnění. Otázkou je, jak to příští rok bude vypadat s místy, kde se svatby konají. Sice nejsou závislá na svatbách, ale kvůli koronaviru ztratila především akce firemní klientely, řekl.

Omezení počtu účastníků na svatbách bude podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly trvat do konce nouzového stavu. Pokud by se vývoj epidemie zlepšil, může být počet účastníků zvýšen třeba na 50, řekl dnes Prymula.