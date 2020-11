Praha - Svateb, pohřbů či bohoslužeb se ode dneška smí účastnit 15 lidí, dosud to bylo deset. Vyplývá to z opatření omezujícího volný pohyb v Česku po úpravě, kterou v pondělí schválila vláda. Výjimka ze zákazu volného pohybu vyhlášeného kvůli šíření koronaviru platí ode dneška nově také pro sportování na venkovních sportovištích.

Změnu opatření pro hromadné akce ve vnitřních prostorech kabinet schválil, aby ladilo s pravidly podle rizikového skóre protiepidemického systému PES. Trvání nového limitu účastníků je zatím nastavené do ukončení nouzového stavu 20. listopadu.

Nyní se opatření v Česku vážou k nejvyššímu pátému stupni tabulky PES, rizikové skóre ale odpovídá čtvrtému stupni opatření proti covidu-19. Pokud skóre zůstane pod hodnotou 75 i dnes, navrhne ministerstvo zdravotnictví vládě zmírnění opatření. Mohlo by platit zřejmě od příštího pondělí. Ve čtvrtém stupni by na svatby, pohřby či bohoslužby smělo 20 lidí. V dalších stupních pak 30, 50 a v nejlepším prvním stupni 100 účastníků.

V protikoronavirovém opatření je s platností ode dneška také další výjimka ze zákazu volného pobytu lidí přes den. K výjimkám pro cesty do přírody či do parku přibyla možnost volného pohybu za účelem sportování na venkovních sportovištích. Výjimku nadále mají také cesty do práce, za rodinou, blízkými či k lékaři.