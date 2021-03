Švancer má další juniorský titul, Strnadová vládla snowboardcrossu

Krasnojarsk (Rusko) - Šestnáctiletý akrobatický lyžař Matěj Švancer získal na juniorském mistrovství světa v Krasnojarsku druhé zlato. Po slopestylu ovládl i Big Air. Třetí zlatou medaili pro českou výpravu na Sibiři následně vybojovala Sára Strnadová ve snowboardcrossu.

Před dvěma lety skončil Švancer v Big Airu těsně pod stupni vítězů, tentokrát vystoupil rovnou na ten nejvyšší. Tři dny před 17. narozeninami ovládl finále s náskokem téměř sedmi bodů před Rakušanem Danielem Bacherem.

Nejlepší skok předvedl v závěrečném třetím kole a známka 98,50 byla jasně nejvyšší v soutěži. V součtu s hodnocením za první skok vynesla Švancerovi další titul. Další český reprezentant Štěpán Hudeček obsadil páté místo a výrazně vylepšil čtrnáctou příčku ze slopestylu.

"V závěru to dneska byly docela nervy. Daniel skočil skvěle a věděl jsem, že do toho musím dát v posledním kole maximum, abych ho přeskočil. Vůbec poprvé v závodě jsem skočil switch quad 1800. Jsem rád, že se to povedlo, a celkově jsem si ten závod naplno užil," uvedl Švancer v tiskové zprávě lyžařského svazu. "Útočit tady na stupně vítězů v obou závodech byl můj cíl. Nakonec mám dvě zlaté medaile, takže to dopadlo vůbec nejlépe, jak mohlo. Jsem nadšený a maximálně spokojený," prohlásil.

Švancer, který s rodinou dlouhodobě žije v Rakousku, má za sebou další úspěšnou akci po loňském vítězství na zimních olympijských hrách mládeže. Na juniorském MS akrobatických lyžařů se postaral svými triumfy o historický úspěch. Dosavadním českým maximem byly bronzy skikrosaře Petra Takače z roku 2006 a boulařky Terezy Vaculíkové o pět let později.

Hudeček byl po prvním kole sedmý, ale nakonec si polepšil na páté místo. "Chtěl jsem zajet takové triky, abych byl v první desítce. To se mi podařilo. Měl jsem v plánu udělat ještě double cork 1620, ale na ten nakonec nedošlo kvůli předchozímu skoku, který se mi úplně nepovedl. S pátým místem jsem spokojený," řekl Hudeček.

Soutěž lyžařům opět ztěžoval vítr. "Nebylo v tom vůbec jednoduché předvést ty nejlepší skoky, ale kluci to zvládli. Celé mistrovství hodnotím maximálně pozitivně," uvedl reprezentační trenér Josef Kalenský. "Štěpán si vynahradil ne úplně povedený slopestyle, páté místo je pro něj skvělé. A Matěj prostě jenom dokázal, že už ve svých šestnácti letech patří k absolutní špičce. Dneska vyhrál trikem switch quad 1800, který před ním na světě ještě nikdo neskočil. To, co tady během celého mistrovství předváděl, bylo naprosto neuvěřitelné," řekl Kalenský.

Osmnáctiletá Strnadová podobně jako Švancer ovládla už kvalifikaci a ve vyřazovacích jízdách byla suverénní. Vyhrála všechny čtyři - ve finále zvítězila před Francouzkou Margaux Herpinovou a Rakušankou Annou-Marií Gallerovou. "Jsem neuvěřitelně nadšená, pořád si připadám jako ve snu. Byl to krásný závod při krásném počasí, trať byla nádherná a seděla mi. Od kvalifikace až do velkého finále jsem vyhrála každou jízdu, až tomu nemůžu uvěřit," radovala se novopečená šampionka. Navázala na svůj vzor Evu Samkovou, která získala juniorské tituly v letech 2010, 2011 a 2013.

Rodačka z Vysočiny Strnadová je produktem dětských kempů, které pořádá reprezentační tým v čele se Samkovou. "Právě tam se s námi potkala a zamilovala si snowboard. Její dnešní medaile ukazuje, že systém od kempů přes přípravu funguje, že český snowboardcross má budoucnost," uvedl reprezentační kouč Marek Jelínek.