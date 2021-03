Švagr ujistil krizový štáb, že komplikace s testy do škol nebudou

Praha - Šéf Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr dnes ujistil krizový štáb, že nehrozí komplikace s nákupem testů pro školy. Dnes jich má do rezerv přijít 1,5 milionu. Po jednání štábu to uvedl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). "Byli ujištěni dodavatelskou firmou, že dodávky by měly dojít podle plánu," uvedl Hamáček s tím, že covid testy pro školáky jsou v rezervách ještě z první vlny nákupu. Reagoval tím na informace Radiožurnálu, že čínská společnost Singclean odmítá firmě Masanta, která má dodat pět milionů testů do škol, poslat část dodávky.

Masanta patří do stejné skupiny jako firma Good Mask, která vyrábí respirátory na linkách dodaných Tchaj-wanem. Podle majitele obou firem Martina Ladyra čelí čínský výrobce nátlaku mocenských skupin. Masanta z tendru kvůli problémům odstupovat nechce, testy shání na evropském trhu.

Prvních 1,5 milionu testů firma předá správě v těchto dnech, z Číny je získala v předstihu. Zbylé testy shání Masanta na evropském trhu. "V Evropě je těch testů velké množství," podotkl Ladyr. Nevylučuje ale to, že čínského výrobce ještě přesvědčí, aby objednané testy do Česka přece jen poslal. Zbylých 3,5 milionu antigenních testů musí Masanta do státních hmotných rezerv dodat do 12. dubna.

V souvislosti s kvalitou testů Hamáček uvedl, že po tom, co vyprší výjimka pro jejich užívání ministerstva zdravotnictví, což se u řady výrobků stane koncem dubna, budou úřady při prodlužování výjimek k užívání zohledňovat seznam a pravidla platná v EU.