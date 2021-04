Švagr: Termín další dodávky testů pro školy 3. května je šibeniční

Praha - Termín další dodávky 5,6 milionu testů na koronavirus pro školy, kterou chce mít ministerstvo školství ve skladech Správy státních hmotných rezerv (SSHR) 3. května, je šibeniční. Ministerstvo zdravotnictví až dnes zaslalo správě upravenou specifikaci, která určuje, jaké druhy testů mohou být poptávány. ČTK to dnes řekl předseda SSHR Pavel Švagr. Upravené zadání počítá s tím, že musí jít o odběr z přední části nosu, ze slin nebo z přední části dutiny ústní.

Dosud muselo jít o testy z přední části nosu. V minulých dnech ministerstvo zdravotnictví specifikaci upravilo a bylo pouze požadováno, aby testy byly neinvazivní, tedy s jiným odběrem než z nosohltanu. Specifikace z minulé středy, podepsaná novým ministrem Petrem Arenbergerem (za ANO), počítala s testy z přední části nosu, ale také z dutiny ústní, ze zadní části dutiny ústní, ze stolice či ze sputa, tedy hlenu.

Server Neovlivni.cz dnes napsal, že tuto specifikaci, především možnost rektálních testů, kritizoval ministr školství Robert Plaga (za ANO). Podle webu Plaga napsal dopis, v němž dosavadní postup ministerstva zdravotnictví označil za omyl, z něhož je upřímně zděšen. Arenberger v pátek na tiskové konferenci změnu specifikace potvrdil, uvedl ale, že ministerstvo posílá SSHR ještě další upřesnění. V něm vypadly testy ze zadní části dutiny ústní, ze stolice a z hlenu. Správě dokument dorazil dnes.

"Ministerstvo zdravotnictví nám dnes ráno zaslalo upravenou specifikaci. Obratem ji zpracujeme a počítám, že ještě dnes vypíšeme zakázku na dodání 5,6 milionu antigenních testů. Samozřejmě musím upozornit, že už nejsme v nouzovém stavu, takže musíme dodržovat zákonem stanovené termíny. Pro dynamický nákupní systém je to třeba deset dní na podání nabídek. Takže každý den je v tomto směru velmi cenný," řekl dnes Švagr.

Uvedl, že i kdyby správa vítěze zakázky vybrala po uzávěrce do 24 hodin, bude mít potenciální dodavatel velmi málo času, zhruba pět, šest dní, aby 5,6 milionu testů zajistil a dodal do skladů SSHR. Ministerstvo zdravotnictví navíc ve specifikaci požaduje provedení nezávislého prověření parametrů všech testů z tendru analytickou studií.

"Prostor na nějakou analýzu testů tam tedy nevidím. Ale možná je dobrý příklad Německa, kde otestovali všechny antigenní testy za stejných podmínek a každý zákazník si ty parametry může před nákupem snadno ověřit na stránkách Spolkového úřadu pro léčiva a zdravotnické prostředky. Oba testy, kterými se nyní testuje ve školách v ČR, dopadly velmi dobře. Odkaz na tuto studii jsme zveřejnili na našem webu," dodal Švagr.

Plaga minulý týden řekl, že SSHR má zajistit nákup dalších antigenních testů na covid pro školství do konce školního roku. Kabinet podle něj schválil rámec pro nákup 14,4 milionu testů, což by mělo stačit. Švagr už dříve upozornil na to, že po skončení nouzového stavu, který skončil v neděli, se tendry prodlouží, protože už budou muset být vypsány klasicky podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Minulý týden rozvezli hasiči ze skladů SSHR do krajů pro školy 4,1 milionu dříve dodaných testů na covid. Do škol zamířilo 2,6 milionu antigenních testů od společnosti Lepu a 1,5 milionu dosud dodaných testů od společnosti Singclean. Oboje jsou vyrobeny v Číně. Celkem je podle dřívějších informací pro školství k dispozici asi 7,6 milionu testů.

Do lavic se dnes vrátili žáci prvního stupně základních škol. Prezenční výuku obnovily také speciální školy a znovuotevřely se i školky, zatím ale jen pro předškoláky. Podmínkou prezenční výuky je pravidelné testování. Školy se zatím neotevřely kvůli špatné epidemické situaci na Děčínsku, kde byl termín odsunut o týden.