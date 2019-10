Svačinova šťastná třináctka mu přinesla gól za Kometu

Brno - Třetí zápas v brněnském dresu po svém říjnovém příchodu z Poruby sehrál za Kometu útočník Vladimír Svačina. A poprvé se zapsal mezi střelce. Ve třináctém kole proti Pardubicím a s třináctkou na zádech přispěl jednou brankou k jasnému vítězství vedoucího týmu tabulky v poměru 5:1.

Na rozdíl od celé řady jiných sportovců není pro Svačinu třináctka nešťastným číslem. Naopak, vyhledává ji. "Hraji s ní celý život, přináší mi štěstí a jsem rád, že mi to tam teď padlo ve třináctém kole," prohlásil Svačina s úsměvem.

Svoje hodnocení zápasu začal u vynikající přihrávky Tomáše Plekance na svůj gól. "Geniální, nádherná," rozplýval se nad pasem ostříleného hokejového mazáka, po němž dával v 11. minutě druhý gól Komety.

U třináctky ještě chvíli zůstal. Na dotaz, zda by mu po sezoně stačil takový počet gólů v soupeřových sítích, dvaatřicetiletý útočník odpověděl: "To se musíte zeptat trenérů, zda by jim to stačilo. Já bych byl za něj rád, ale tohle je jenom číslo, na to nikdo v šatně nehraje, kolik kdo dá gólů. Vážíme si toho, že vyhráváme. Je potřeba takhle pracovat dál," zdůraznil Svačina.

Kometa je v posledních kolech na dobré vlně, Svačina hrál za ni potřetí a vždy zatím vyhrál. Dnes svůj výkon korunoval i gólem. "To pomůže každému hráči. Už na Kladně jsme hráli dobře, tím myslím naši pětku. Dnes jsme si taky svoje odehráli," řekl křídelník čtvrté formace Komety.

Podle Svačiny vyšla dnes Kometě dobře taktika. "Řekli jsme si, že je budeme hodně napadat, dařilo se nám to, jejich beci nám hodně odevzdávali puky a nemohli se z toho dostat," všiml si. Zařazení do čtvrté lajny bere jako realitu. "Jsme tým, šlape nám to, kolik kdo odehraje minut nám může být nyní ukradené," podotkl Svačina.

Svačina dal dnes první gól za Kometu v extralize, ale úplně první trefa v brněnském dresu to pro něho není. Trefil se za ni už před deseti lety, kdy klub bojoval ještě v první lize, tedy druhé nejvyšší soutěže. "Bylo to ve finále proti Ústí, něco mi říká, že to bylo do prázdné brány, ale už si to přesně nepamatuju," uzavřel Svačina.