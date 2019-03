Třinec - Vladimír Svačina nasměroval třinecké hokejisty brankou v desáté sekundě k výhře 3:0 nad Vítkovicemi. Jde o čtvrtý nejrychlejší gól v historii play off české extraligy, který Ocelářům pomohl k vedení 2:0 ve čtvrtfinálové sérii.

Rekord drží Pavel Janků, který v dresu Zlína stihl dát Kladnu branku v semifinále play off v roce 1997 už sedm sekund po úvodním vhazování. "Takže stále je co překonávat," smál se v rozhovoru s novináři Svačina. "Ale nevím, zda to dokážu já. Takhle rychlý už asi nikdy nebudu, abych tam dojel ještě dříve. Navíc tyhle rychlé góly jsou i strašná náhoda, jen tak se to nestává."

Svačina nabral po vyhraném buly ve středním pásmu na pravé straně rychlost, prohnal se kolem obránce Josefa Hrabala a prosadil se střelou ke vzdálenější tyči nad beton Patrika Bartošáka. "Zkusil jsem ho překvapit. Letos jsem takhle pár gólů z dálky už dal, celkem si na to věřím. Myslím, že pro gólmana je tohle do protisměru víc nepříjemné. Jak puk vyletěl, tak jsem hned věděl, že bude úspěšný. To už hráč pozná, že to letí do brány. Trefil jsem to dobře," dodal.

Svačina v minulosti působil i ve Vítkovicích, odkud zná Bartošáka, který se s ostravským klubem připravoval v létě před cestou do zámoří. Ale nemyslí si, že mu tohle pomohlo. "Samozřejmě ho máme nastudovaného jako oni Šimona. Ale v zápalu boje na ledě se těžko kouká na nějaká procenta, kde kdo dostává góly. Spíš je to na intuici, kde by zrovna mohlo být místo," prohlásil.

Do sítě svého bývalého klubu se Svačina podle svých slov trefil poprvé. "Zase jsem si ho nechal na nejlepší chvíli. Jo, jsem za to rád, že to tam padlo. Ale je jedno proti komu a kdo góly dává. Může to znít jako fráze, ale tak to je. Důležité je, že máme druhý bodík, druhou výhru a jedeme k nim se o to dál porvat," řekl.

Vítkovice prohrály ve středu jen o gól 2:3, dnes podaly mnohem lepší výkon, ale odnesly si jednoznačnější porážku. "Vítkovice přidaly, bylo to bojovnější. Nedarovali jsme si ani metr ledu, tak to v play off má být," uvedl Svačina. "My jsme navázali na hru ze včerejška a určitě nám pomohlo, že jsme se dostali rychle do vedení," doplnil.

Třinec rozložil své góly po jednom do každé třetiny a první oslabení hrál až na začátku závěrečné části. Spolehlivý výkon podal i brankář Šimon Hrubec, který k čistému kontu potřeboval 24 zásahů. "Důležité je vyhrát. Jak neřešíme, kdo dá góly, tak neřešíme, jestli má Šimon čisté konto. Zajímáme se jen o další korálek, nic jiného," podotkl Svačina.

Vyzdvihl ale výkon Vladimíra Draveckého, který se kvůli zranění Martina Gernáta přesunul z útoku do obrany. "Znovu to odehrál parádně. Přišel do obrany a hned to tam začal rozdávat. Paul Coffey, neskutečné," rozplýval se Svačina nad výkonem Draveckého, který se v této roli ocitl několikrát už v základní části. O velkou komplikaci nešlo ani v útoku, Třinec začal s třinácti forvardy.

Série se nyní stěhuje do Ostravy. Třetí zápas je na programu v neděli. "Očekávám to samé co tady - bitvu. Určitě skvělého gólmana, kterému to musíme znepříjemnit, střílet a snažit se mu to tam procpat. Jen tak můžeme být úspěšní," uvedl Svačina.