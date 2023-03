Švábíková patří poprvé na seniorské akci k favoritkám, cítí šanci na medaili

Praha - Tyčkařka Amálie Švábíková bude poprvé na vrcholné seniorské akci jednou z favoritek. Třiadvacetiletá atletka je před halovým mistrovstvím Evropy díky českému rekordu 472 centimetrů třetí v tabulkách mezi přihlášenými a v rozhovoru s novináři před odletem do Istanbulu připustila, že cítí šanci na medaili.

Švábíková má za sebou životní halovou sezonu. Na Czech Indoor Gala si vylepšila osobní rekord pod střechou na 457 centimetrů. V téže ostravské hale na domácím šampionátu posunula národní rekord na 472 centimetrů a pak vyhrála mítink v Clermont-Ferrand, kde skočila napoprvé 466 centimetrů.

Juniorská mistryně světa z roku 2018 a vítězka předloňského evropského šampionátu do 23 let je podle sezonních maxim hned za Slovinkou Tinou Šutejovou (482) a Finkou Wilmou Murtovou (475). "Samozřejmě si uvědomuji, že ten medailový potenciál tam je, takže někde vzadu v hlavě na to pomýšlím. Ale hezky krůček po krůčku. První je postoupit do finále a potom ve finále zabojovat o co nejlepší umístění, třeba o tu medaili," řekla.

Myslí si, že jí mohou pomoci zkušenosti z mládežnických šampionátů. "Ale dospělý šampionát je už něco jiného. V té juniorské, dorostenecké kategorii jsou to takové nižší medaile, i když si je ceníte třeba stejně. Není to poprvé, co jedu na seniorský šampionát. Já si myslím, že hlavu mám dobrou a že se s tím nějak poperu," řekla Švábíková. Na halovém mistrovství Evropy závodila v roce 2019, kdy vypadla v kvalifikaci. O poslední HME přišla kvůli zranění.

Svěřenkyně Štěpána Janáčka si zlepšení vysvětluje především zrychlením. "Zaměřili jsme se na rozběh, protože ten byl pro mě asi stěžejní. Hodně jsem v něm zpomalovala a nenajížděla jsem do tyče. Takže si to vysvětluju tím, že díky tomu získávám lepší nájezd do tyče a dokážu opravdu využít potenciál tyče, na které skáču," přemítala.

I v rekordním pokusu na 472 centimetrech viděla velké rezervy. "Věřím, že když se to povede ještě lépe technicky, tak by to určitě mohlo vylítnout výš. Ale nechci to zakřiknout, může se stát cokoliv. Rezervy tam jsou a je to dobře, protože se aspoň má na čem pracovat dál," uvedla.

Sebevědomí si mohla zvýšit také vítězstvím na mítinku ve Francii, kde zblízka sledovala, jak Švéd Armand Duplantis posunul vlastní světový rekord na 622 centimetrů. "Je to vždycky neuvěřitelný zážitek vidět jakýkoliv světový rekord. 'Mondo' je neuvěřitelný, má tam pořád velkou rezervu. Bylo to krásné. Atmosféra byla skvělá, celý ten mítink byl skvělý, asi jsem nikdy nebyla na lepším mítinku. A to vítězství byla třešnička na dortu," prohlásila.

Kvalifikace čeká Švábíkovou v pátek dopoledne, finále ženské tyčky je na programu v sobotu večer.