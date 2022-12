Suterová v super-G v Lake Louise zkompletovala medailovou sbírku

Lake Louise (Kanada) - První superobří slalom sezony Světového poháru vyhrála v Lake Louise švýcarská lyžařka Corinne Suterová o pouhé dvě setiny před Rakušankou Cornelií Hütterovou. Po druhém a třetím místě ve sjezdech zkompletovala Suterová v Kanadě medailovou sbírku. Královna obou tamních sjezdů Sofia Goggiaová skončila dnes pátá.

"Byla jsem v minulých dnech blízko vítězství, dneska to bylo zase hodně těsné, ale vyšlo to," řekla v televizním rozhovoru Suterová, jež v pátečním sjezdu ztratila na vítěznou Goggiaovou jen čtyři setiny. Osmadvacetiletá olympijská vítězka ve sjezdu z letošních her v Pekingu oslavila pátý pohárový triumf, z toho druhý v super-G.

Hütterová sobotní sjezd vynechala krátce před startem kvůli bolestem hlavy, dnes byla blízko vítězství. Třetí skončila s odstupem 16 setin na vítězku Ragnhild Mowinckelová z Norska. Ester Ledecká zatím nezávodí, neboť se zotavuje z operace klíční kosti.

Světový pohár lyžařek bude za týden pokračovat v dějišti příští olympiády Sestriere točivými disciplínami, nedělní slalom pojede i Martina Dubovská.

Výsledky SP ve sjezdovém lyžování v Lake Louise

Ženy - super-G: 1. C. Suterová (Švýc.) 1:20,75, 2. Hütterová (Rak.) -0,02, 3. Mowinckelová (Nor.) -0,16, 4. Puchnerová (Rak.) -0,26, 5. Goggiaová -0,36, 6. Curtoniová (obě It.) -0,39.

Průběžné pořadí SP (po 7 z 39 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 265, 2. Goggiaová 245, 3. Holdenerová (Švýc.) 240, 4. C. Suterová 240, 5. Vlhová (SR) 220, 6. Swennová Larssonová (Švéd.) 180, ...37. Dubovská (ČR) 42.