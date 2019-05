Supraphon oslavil 90 let od vydání první desky s českou nahrávkou

Praha - Společnost Supraphon, nástupce firmy Ultraphon, dnes v pražském Jazz Docku koncertem Originálního pražského synkopického orchestru oslavila 90 let od vydání první české gramofonové desky, vlasteneckého pochodu Hoši od Zborova od Karla Hašlera. Zástupci Supraphonu při té příležitosti pokřtili audioknihu Jiřího Traxlera Život v rytmu swingu.

První gramodesky značky Ultraphon s českým repertoárem se objevily na konci roku 1929. Po propadu prodeje vinylových alb na začátku 90. let, který souvisel s nástupem formátu CD, se v posledních letech jejich prodeje zvyšují. "Vůbec první českou deskou na etiketě Ultraphonu byla nahrávka Hašlerova vlasteneckého pochodu Hoši od Zborova. Nazpíval ho tenkrát Antonín Holzinger, baryton Velké operety v Praze," sdělil znalec historie zvukových nahrávek Gabriel Göessel.

První desky natáčené pražskými populárními umělci vznikaly v berlínském nahrávacím studiu původně nizozemské firmy Ultraphon za doprovodu studiového tanečního orchestru, složeného z muzikantů z celé Evropy, který dirigoval F. A. Tichý. Již první propagační nahrávky seznamující v roce 1929 potenciální zájemce se šíří připravovaného českého programu na deskách zmiňovaly kromě aktuálních vlasteneckých písní též scénky Spejbla s Hurvínkem a nahrávky Voskovce a Wericha. Snímky v podání orchestru řízeného F. A. Tichým demonstrovaly akcent na moderní taneční hudbu.

S historií Ultraphonu je spojen právě Traxler, s jehož melodiemi, texty a aranžemi na této značce vyšla řada skladeb. Traxlerovy memoáry se k posluchačům nyní dostávají v kompletu dvou alb. První má podobu audioknihy Život v rytmu swingu v podání člena činohry Národního divadla v Praze Igora Orozoviče, který Traxlera ztvárnil v divadelním představení Ondřeje Havelky V rytmu swingu buší srdce mé. Druhé album je souborem všech 83 skladeb, na nichž se Traxler podílel.

Obliba vinylových desek stejně jako gramofonových přístrojů je v současné době opět na vzestupu. Vydavatelé hudby vedle CD a digitálních formátů stále častěji nabízejí vinyly s popovou i klasickou hudbou tuzemských a zahraničních hudebníků. Prodeje vinylových desek se v minulém roce zvýšily o 22 procent, zatímco prodeje CD o 23 procent poklesly. Vinyly se v posledních letech staly módou, jednoznačným trendem, který ovládl hudební trh napříč žánry, je však digitální šíření hudby. V roce 2018 představovaly příjmy z on-line šíření hudby 61 procent veškerých prodejů. Zájem posluchačů se posunul ke streamingu (placené stahování hudby).

Náklady spojené s výrobou vinylů jsou tak velké, že se v kombinaci s nízkým prodejním potenciálem může pro vydavatele jednat o ztrátovou záležitost. "Vinyly jsou pro nás z velké části věcí prestiže a servisu pro domácí umělce. Náklady s nimi spojené jsou tak velké, že jsme často rádi, když nejsou ztrátové," sdělila ČTK ředitelka vydavatelství Supraphon Iva Milerová.

Návrat vinylů je světovým fenoménem posledních let. Internetový magazín Svět Vinylů uvádí mezi důvody zvýšeného zájmu o vinyly autentičtější zvuk i jakousi obřadnost, do které patří i opatrné vyjímání LP z obalu a pečlivé nasazení na přehrávací talíř. Milovníci výtvarného umění zase zdůrazňují, že obal LP může být umělecké dílo, zatímco CD booklet "nemá daleko k balenému eidamu". Zatímco na začátku 90. let končily s nástupem CD vinylové desky často v popelnicích, dnes se stávají i sběratelskou investicí. Mezi největší světové výrobce gramofonových desek patří česká společnost GZ Media sídlící v Loděnicích na Berounsku.