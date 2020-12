Superúřad by měl obrovské pravomoce, kritizuje opozice novelu MZ

Praha - Zástupci opozičních STAN, TOP 09 a KDU-ČSL kritizují to, že by novela zákona o veřejném zdraví dala bezprecedentní pravomoci jednomu superúřadu. Podle lidoveckého poslance Marka Výborného se vytváří téměř úřednická totalita, předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že by úřad Státní hygienické služby měl úlohy Velkého bratra z románu George Orwella. Politici to řekli na tiskových konferencích ve Sněmovně.

Centralizovaná hygienická služba pod dohledem hlavního hygienika by podle návrhu novely měla například pravomoc omezit či zakázat cestování, omezit setkávání mezi lidmi, veřejnou dopravu, obchody, obchodní centra nebo vybrané služby, jako jsou například kadeřnictví, sauny nebo koupaliště. Může také zakázat nebo omezit veřejné i soukromé akce nebo nařídit státním institucím, krajům a obcím, aby vyčlenily pro izolaci nakažených své objekty. Na tak přísná omezení vláda v současné době potřebuje nouzový stav. Kritiku si vysloužila i možnost hygienické služby vyžádat si od mobilního operátora lokalizační data o pohybu nakaženého až tři týdny nazpět ohledně míst, kde pobýval alespoň 20 minut.

Podle Pekarové Adamové lze diskutovat o tom, že by bylo možné činnost hygienických stanic centralizovat a lépe koordinovat. Sama debatu iniciovala před několika měsíci, uvedla. "Ale aby návrh zákona dával jednomu úřadu takové možnosti a pravomoce, jde naprosto za hranice myslitelného. Nelze epidemii využít k tomu, abychom vytvořili takto mocný úřad, který zavede orwellovský systém v České republice," řekla. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) podle ní o přípravě zákona opozici neinformoval, předloha vznikala pokoutně v naprosté tajnosti, míní.

Také podle Výborného může mít smysl při centralizaci stanic sjednotit metodické postupy trasování a testování na koronavirus. Nový "superúředník" by ale měl vyšší pravomoci než ministr a vláda, přitom by byl zcela mimo kontrolu zákonodárné moci, uvedl. Návrh zákona je podle něj za hranou ústavnosti. Za hlavní důvod, proč vláda s takovým návrhem přišla a v pondělí jej odeslala do zkráceného meziresortního připomínkového řízení, považuje, že se kabinet snaží vyvinit z kompenzací a náhrad škod kvůli protikoronavirovým opatřením.

Centralizace hygienických stanic by podle předsedy STAN Víta Rakušana nic dobrého v současnosti nepřinesla. "Za další se ukazují kompetence jednoho státního úředníka, které z našeho pohledu jasně překračují ústavní rámce. Přece nemůžeme na pokyn jednoho člověka se pustit do slova a do písmene do šmírování lidí, aniž by to bylo jakkoli kontrolováno," poznamenal.