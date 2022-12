Superobří slalom v Bormiu vyhrál Odermatt, Mayer nečekaně ukončil kariéru

Bormio (Itálie) - Marco Odermatt suverénně vyhrál superobří slalom v Bormiu a upevnil si první místo v průběžném pořadí Světového poháru. Švýcarský lyžař triumfoval popáté v sezoně a celkově pošestnácté v elitním seriálu. Zvítězil o 64 setin před Rakušanem Vincentem Kriechmayrem, který na náročné sjezdovce Stelvio ovládl středeční závod ve sjezdu. Třetí Loic Meillard ze Švýcarska ztratil už bezmála sekundu a čtvrt.

Pětadvacetiletý Odermatt, držitel velkého křišťálového glóbu z minulého ročníku SP, se dosud dělil o první pozici v hodnocení super-G s Aleksanderem Aamodtem Kildem, který ho porazil v Beaver Creeku. Tentokrát však norský lyžař na trati chyboval a skončil až osmý, za vítězem zaostal o více než dvě sekundy. V čele celkového pořadí SP má Odermatt před druhým Kildem k dobru už 329 bodů.

S číslem šest se měl na trať vydat Matthias Mayer, trojnásobný olympijský vítěz však dopoledne oznámil, že s okamžitou platností končí lyžařskou kariéru. Středeční sjezd v Bormiu vynechal dvaatřicetiletý Rakušan kvůli žaludečním problémům.

"V posledních dnech jsem o tom hodně přemýšlel a uvědomil jsem si, že nadešel čas se rozloučit. Poslední sezona byla úžasná, ani tahle nezačala špatně, ale stačilo to," řekl Mayer televizi ORF.

Na olympijských hrách vyhrál Mayer v roce 2014 sjezd a o čtyři roky později super-G, letos v Pekingu zlato v této disciplíně obhájil a přidal bronz ze sjezdu. Stal se díky tomu nejúspěšnějším rakouským sjezdařem pod pěti kruhy, když předčil legendu Toniho Sailera. Ještě na začátku prosince Mayerovi v průběžném pořadí Světového poháru patřilo třetí místo, v elitním seriálu zvítězil v 11 závodech.

V dnešním superobřím slalomu v Bormiu měl startovat s číslem 6, ze svahu se však už nespustil. "Naposledy jsem byl na prohlídce trati a tím to skončilo. Už v sobě nemám ten zápal. Pro lidi je sport velice důležitý a mělo by to tak zůstat, ale já mám hotovo," prohlásil Mayer.

Muži - superobří slalom: 1. Odermatt (Švýc.) 1:29,27, 2. Kriechmayr (Rak.) -0,64, 3. Meillard (Švýc.) -1,22, 4. Hemetsberger (Rak.) -1,36, 5. Pinturault (Fr.) -1,40, 6. Crawford (Kan.) -1,51.

Průběžné pořadí super-G (po 3 ze 7 závodů): 1. Odermatt 280, 2. Kilde (Nor.) 212, 3. Kriechmayr 159, 4. Pinturault 127, 5. Crawford 90, 6. Hemetsberger 88.

Průběžné pořadí SP (po 14 z 38 závodů): 1. Odermatt 946, 2. Kilde 617, 3. Kriechmayr 432, 4. Kristoffersen 385, 5. Braathen (oba Nor.) 365, 6. Crawford 317.