Lake Louise (Kanada) - Úvodní superobří slalom sezony Světového poháru vyhrál v Lake Louise norský lyžař Kjetil Jansrud, jenž v Kanadě zopakoval své loňské vítězství. Olympijský šampion ze Soči ve své parádní disciplíně zahájil útok na třetí malý křišťálový glóbus v řadě a čtvrtý v kariéře.

Jansrud v krásném slunečném počasí v Lake Louise vyhrál o 14 setin sekundy před Rakušanem Vincentem Kriechmayrem. Připsal si 22. vítězství v kariéře, z toho dvanácté v superobřím slalomu. Třetí místo obsadil se ztrátou 21 setin Švýcar Mauro Caviezel.

Příští týden čekají lyžaře tři závody SP v americkém Beaver Creeku.

Pořadí sjezdu mužů v Lake Louise:

Muži - superobří slalom: 1. Jansrud (Nor.) 1:33,52, 2. Kriechmayr (Rak.) -0,14, 3. Caviezel (Švýc.) -0,21, 4. Reichelt (Rak.) -0,44, 5. Svindal (Nor.) -0,57, 6. Mayer (Rak.) -0,65, 7. Théaux (Fr.) -0,88, 8. Sejersted (Nor.) -0,89, 9. Dressen (Něm.) -0,94, 10. Feuz (Švýc.) -0,97.

Průběžné pořadí SP (po 3 z 41 závodů): 1. Kriechmayr 130, 2. Jansrud 120, 3. Franz 118, 4. Hirscher (oba Rak.) 100, 5. Innerhofer (It.) a Kristoffersen (Nor.) oba 80.