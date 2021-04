Superliga podle šéfa Realu není zrušená, ale jen odložená

Madrid - Předseda Realu Madrid Florentino Pérez prohlásil, že fotbalová superliga není zrušená, ale jen odložená. Podle něj jsou představitelé soutěže po zdrcující kritice připraveni jednat o potřebných změnách.

Vznik uzavřené superligy v pondělí oznámilo dvanáct velkoklubů z Anglie, Itálie a Španělska. Proti se však postavili fanoušci, bývalí i současní hráči a trenéři a také FIFA a UEFA.

Z ligy proto jako první vycouvala šestice anglických celků Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham, Chelsea a Arsenal. A postupně je následovaly Atlético Madrid, Juventus Turín, AC Milán a Inter Milán.

Ze zakládajících klubů tak v superlize zbyl pouze Real s Barcelonou, jejíž účast je však závislá na hlasování členů klubu. A proti účasti se už postavil kapitán Gerard Pique, kterého nepřímo podpořil trenér Ronald Koeman.

Podle Péreze to však rozhodně neznamená konec superligy. "Nikdo neodešel. Pořád spolupracujeme a přemýšlíme, jak to zrealizovat," řekl rozhlasové stanici SER Pérez, který měl být prvním ředitelem soutěže.

"Projekt je odložený a jsem přesvědčený, že když nevyjde v této podobě, tak uspěje v jiné," přidal čtyřiasedmdesátiletý funkcionář, podle kterého je Liga mistrů i přerozdělování peněz z ní mezi kluby zastaralé a nefunkční.

"Není správné, že v Anglii šest prvních klubů tratí a čtrnáct dalších vydělává. Fotbal je pyramida a pokud jsou peníze nahoře, tak se dostanou i dolů," prohlásil.

"Když se něco neudělá, tak kluby přijdou o dvě miliardy eur, proto potřebujeme změnu hned a nemůžeme čekat tři roky," připomněl Pérez chystanou reformu Ligy mistrů od roku 2024.

"Liga mistrů je zajímavá až od čtvrtfinále, superliga je k záchraně fotbalu nezbytná," přidal Pérez. "Tenis také potřebuje, aby proti sobě pravidelně nastupoval Federer s Nadalem. Fanoušci se nejdou podívat na to, jak Nadal hraje proti osmdesátému hráči světa," uvedl.

Pérez se také pozastavil nad masivním odporem vůči superlize a do budoucna se poučil, že příště musí podobný plán detailně vysvětlit. "Předsedové všech klubů byli připraveni mluvit, ale hned druhý den nás rozdrtili," řekl.

"To jsme nečekali. Bylo to, jako bychom odpálili atomovou bombu. Vypadalo to, že věděli, co se chystá a byli na nás připravení. Takovou agresi jsem od šéfa UEFA ani vedení národních soutěží nezažil. Muselo to být zorganizované, tolik urážek, výhrůžek, jako kdybychom fotbal zabili. My se ho přitom snažili zachránit," prohlásil.