Superliga florbalistů začne po výjimce předehrávkou v pondělí

Praha - Superliga florbalistů se díky výjimce od ministerstva zdravotnictví opět rozjede v pondělí předehrávkou 13. kola mezi FBC Ostrava a Vítkovicemi. Duel se bude hrát od 17:00 v přímém přenosu ČT Sport. Příští týden o víkendu si mohou kluby naplánovat dohrávky dosud neuskutečněných duelů, navazovat bude v pondělí 23. listopadu další televizní duel a od 28. listopadu se budou hrát po tři víkendy dvoukola.

"Máme potvrzeno, že Livesport superliga obdrží výjimku, a jsme velmi rádi, že se tak elitní florbalová soutěž vrací kromě tréninku i k utkáním. Je potřeba ale jasně zdůraznit, že jsme ke startu superligy přistoupili velice zodpovědně. Jednak ze zdravotního hlediska a nastavení testování," řekl webu Českého florbalu jeho prezident Filip Šuman.

"Současně jsme všem klubům umožnili, aby v případě, že by někdo z nich nesplňoval parametry pro obnovu tréninkové činnosti, mohl požádat o výjimku do konce roku 2020 a odložit svá utkání. Bylo to nutné proto, aby se všechny oddíly rozhodly podle své situace," uvedl Šuman.

"Finálně diskutujeme s jedním oddílem o jeho pozdějším zapojení až od prosince po vyřešení všech záležitostí, jinak zbylých 13 oddílů je připraveno na restart Livesport superligy," dodal Šuman.

Superligové kluby budou muset dodržovat přísná hygienická pravidla. "Mezi která patří také povinné pravidelné testování na onemocnění covid-19 formou PCR testů před každým hracím víkendem. Současně řada superligových týmů při začátku tréninkového procesu navíc testuje své hráče antigenními testy, aby zajistily bezpečný návrat do tréninkového procesu," uvedl web Českého florbalu.

Program se ještě upřesňuje, unie hodlá sehráním dvou víkendových zápasů snížit náklady na testování. "Pro soutěž bylo velmi důležité propojení se zařazením do programu Covid Sport 2, který bude sloužit i k pokrytí nákladů na testování hráčů před víkendovými dvojkoly," prohlásili zástupci Českého florbalu.

Superliga se hrála naposledy v sobotu 10. října, od 12. října do minulé středy platil i pro profesionální soutěže zákaz tréninku ve vnitřních prostorech. Vláda 2. listopadu povolila obnovení profesionálních soutěží ve zvláštním režimu s pravidelným testováním hráčů. Po schválení výjimek minulý týden začaly fotbal a hokej, tento týden dostaly zelenou nejvyšší soutěže mužů i žen v basketbalu, volejbalu a házené.