Super-G ve Svatém Mořici vyhrála Gutová-Behramiová, ve Val d'Isere zvítězil Odermatt

Svatý Mořic (Švýcarsko)/Val d'Isere (Francie) - Superobří slalom ve Svatém Mořici vyhrála úřadující mistryně světa Lara Gutová-Behramiová a připsala si první vítězství v této sezoně Světového poháru. Švýcarská lyžařka triumfovala o 18 setin sekundy před Italkou Sofií Goggiaovou, která vládla předchozím třem rychlostním závodům v Lake Louise. Mezi muži i druhý obří slalom v sezoně vyhrál Švýcar Marco Odermatt. Ve francouzském Val d'Isere zvítězil o 59 setin před domácím Alexisem Pinturaultem a navázal na říjnový triumf v Söldenu.

Třetí ve Svatém Mořici skončila už s odstupem 1,18 sekundy Američanka Mikaela Shiffrinová a mírně si upevnila vedení v seriálu. Před Goggiaovou má náskok 70 bodů.

"Holky jezdí výborně. Můžu jezdit na špici, ale na tomhle kopci si tolik nevěřím, abych jela dost agresivně," uvedla Shiffrinová, která absolvovala teprve druhý superobří slalom za téměř dva roky, během nichž si dala od rychlostních disciplín pauzu. Minulý týden v Lake Louise byla šestá.

Gutová-Behramiová si dojela pro sedmnácté pohárové prvenství ve své oblíbené disciplíně a třiatřicáté celkově. "Nebyl to jednoduchý závod. Vyhrála jsem tady už před třinácti lety, ale tehdy vypadala trať jinak," uvedla třicetiletá Švýcarka. "Na startu jsem sledovala tři čtyři holky a přišlo mi to relativně pomalé. Ale to jsem se spletla. Od půlky následovaly branky rychleji, než jsem čekala. Ve Svatém Mořici se musí jet agresivně a hrát s terénem, to se mi povedlo," řekla vítězka

Sedmnáctým triumfem v super-G se vyrovnala na druhém místě historického pořadí Rakušance Renate Götschlové. Rekordmanka Lindsey Vonnová z USA má na kontě 28 vítězství.

Česká reprezentantka Ester Ledecká, která byla v prvním super-G sezony v Lake Louise třináctá, ve Svatém Mořici chyběla, protože se chystá na své snowboardingové starty.

Čtyřiadvacetiletý Odermatt ve Val d'Isere vybojoval třetí vítězství SP v sezoně a sedmé v kariéře. V čele seriálu má náskok 136 bodů na druhého Rakušana Matthiase Mayera.

Český reprezentant Kryštof Krýzl ani při druhém startu v sezoně nepostoupil do druhého kola. V úvodní jízdě obsadil pětatřicetiletý lyžař 35. místo s odstupem 22 setin na postupující třicítku. V říjnu v Söldenu byl osmapadesátý.

Odermatt se s náročnou tratí, z které pořadatelé ráno odklidili po noční nadílce půl metru sněhu, vypořádal nejlépe už v prvním kole. V polovině závodu vedl o 32 setin před úřadujícím šampionem Světového poháru i disciplíny Pinturaultem a ve druhé jízdě svůj náskok téměř zdvojnásobil. Na třetí příčku se posunul Rakušan Manuel Feller, který byl po prvním kole osmý. Pomohl mu i výpadek Chorvata Filipa Zubčiče, který po chybět nedokončil druhou jízdu a neudržel třetí místo.

Závod SP ve sjezdovém lyžování ve Svatém Mořici: Ženy - super-G: 1. Gutová-Behramiová (Švýc.) 1:19,82, 2. Goggiaová (It.) -0,18, 3. Shiffrinová (USA) -1,18, 4. Mowinckelová (Nor.) -1,45, 5. Rädlerová (Rak.) -1,70, 6. Curtoniová (It.) -1,74, 7. Holdenerová (Švýc.) -1,87, 8. Brignoneová -1,90, 9. Bassinová (obě It.) -2,01, 10. Fluryová (Švýc.) -2,10. Průběžné pořadí super-G (po 2 z 9 závodů): 1. Goggiaová a Gutová-Behramiová obě 180, 3. Shiffrinová 100, 4. Brignoneová 77, 5. Curtoniová 76, 6. Puchnerová (Rak.) a Mowinckelová obě 72, ...20. Ledecká (ČR) 20. Průběžné pořadí SP (po 9 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 465, 2. Goggiaová 395, 3. Vlhová (SR) 340, 4. Gutová-Behramiová 298, 5. Slokarová (Slovin.) 210, 6. Johnsonová (USA) 206, ...29. Dubovská (ČR) 73, 37. Ledecká 51. Závod SP ve sjezdovém lyžování ve Val d'Isere: Muži - obří slalom: 1. Odermatt (Švýc.) 2:12,31 (1:07,14+1:05,17), 2. Pinturault (Fr.) -0,59 (1:07,46+1:05,44), 3. Feller (Rak.) -1,24 (1:08,34+1:05,21), 4. De Aliprandini (It.) -1,31 (1:08,09+1:05,53), 5. Kristoffersen (Nor.) -1,59 (1:08,65+1:05,25), 6. Schmid (Něm.) -1,92 (1:08,23+1:06,00), 7. Meillard (Švýc.) -1,93 (1:08,88+1:05,36), 8. Faivre (Fr.) -2,04 (1:07,99+1:06,36), 9. Murisier (Švýc.) -2,14 (1:09,40+1:05,05), 10. Kranjec (Slovin.) -2,19 (1:08,29+1:06,21), ...v 1. kole 35. Krýzl (ČR) 1:10,61. Průběžné pořadí obřího slalomu (po 2 z 8 závodů): 1. Odermatt 200 b., 2. Pinturault 125, 3. Kranjec 86, 4. De Aliprandini 82, 5. Leitinger (Rak.) 80, 6. Feller 76. Průběžné pořadí SP (po 7 z 36 závodů): 1. Odermatt 446, 2. Mayer (Rak.) 310, 3. Kilde (Nor.) 229, 4. Pinturault 205, 5. Kriechmayr 199, 6. Feuz (Švýc.) 160.