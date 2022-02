Super Bowl nabídne nejpřekvapivější souboj o titul v NFL v historii

Los Angeles - V pondělí ráno SEČ bude znám nový šampion zámořské ligy amerického fotbalu NFL. A půjde o překvapivého vítěze. Poprvé v historii se totiž do finále v podobě Super Bowlu neprobojoval nikdo ze šesti nejvýše nasazených týmů po základní části, ale konferenční čtyřky Los Angeles Rams a Cincinnati Bengals. Zatímco Rams už jednou šampiony byli, Bengals útočí na první titul.

Favoritem 56. Super Bowlu jsou Los Angeles Rams. Jedním z důvodů je, že budou hrát v domácím prostředí. Finále hostí SoFi Stadium v Inglewoodu na předměstí Los Angeles. Teprve podruhé se tak stane, že jeden z finalistů nastoupí na domácím stadionu. Rams se toho budou snažit využít k zisku druhého Super Bowlu po úspěchu v roce 1999.

Bengals sice titul dosud nikdy nezískali a ve finále jsou poprvé od roku 1988, ale že se s nimi musí počítat, dokázali svými výkony v play off. Nejprve porazili nasazenou jedničku Tennessee a v semifinále i favorizovaný Kansas City. Nyní se chtějí svěřenci trenéra Zaca Taylora stát jedním z nejpřekvapivějších šampionů v historii.

Cincinnati těží z dobrých rozhodnutí při posledních dvou draftech. V roce 2020 si Bengals jako jedničku vybrali quarterbacka Joea Burrowa, který se ve své druhé sezoně vypracoval mezi nejlepší rozehrávače soutěže. A před touto sezonou k němu přivedli i hvězdného chytače Ja'Marra Chasea, který vytvořil několik nováčkovských rekordů včetně nejvíce nachytaných yardů v jednom zápase i celé sezoně. Jednoznačně tak byl zvolen nováčkem roku.

"Chase je unikátní. Stejně tak Burrow, který tvoří naši hru a přitom chodí do soubojů, jako kdyby byl obránce. Nebojí se a kontakt ho nerozhodí. Je neskutečně silný a to z něj dělá výjimečného hráče," řekl trenér Cincinnati Zac Taylor. Burrow jako prvního quarterback v historii postoupil do Super Bowlu už ve své druhé profesionální sezoně a může se stát čtvrtým nejmladším rozehrávačem, který dovede svůj tým k titulu.

Největším lákadlem Super Bowlu bude souboj těchto dvou zázračných mladíků s hvězdnou defenzivou Rams vedenou trojnásobným nejlepším obráncem sezony Aaronem Donaldem, Jalenem Ramseyem a veteránem Vonem Millerem, který byl v roce 206 zvolen nejužitečnějším hráčem Super Bowlu.

"Odevšad jsem slyšel, že ten nejslavnější moment už mám za sebou, ale já věřím, že přijde až nyní. Uděláme vše pro to, abychom Super Bowl vyhráli," řekl Miller. "Vítězství v Super Bowlu vám opravdu změní život. Všem říkám, že jsme jeden zápas od toho, abychom se dostali do nebe,“ dodal.

V útoku se Rams rovněž spoléhají na zkušenost v podobě čtyřiatřicetiletého quarterbacka Matthewa Stafforda, který přišel v létě z Detroitu a prožívá nejúspěšnější sezonu své kariéry. Výrazně mu pomáhá spolupráce s chytačem Cooperem Kuppem, který byl zvolen nejlepším ofenzivním hráčem sezony v celé NFL.

Půjde rovněž o souboj dvou mladých trenérů, kteří se dobře znají. Sean McVay z Rams se v roce 2017 stal ve třiceti letech nejmladším koučem moderní éry. Jedním z jeho asistentů později byl právě Taylor, nyní osmatřicetiletý kouč Cincinnati.

Super Bowl je každoročně nejsledovanější sportovní událostí v USA. Nic by na tom neměl změnit ani fakt, že tentokrát se koná souběžně s olympijskými hrami v Pekingu. Televizní stanice NBC tak prodává třicetivteřinový prostor na reklamy během přenosu za rekordních sedm milionů dolarů (asi 149 milionů korun).

Součástí akce je tradiční poločasová hudební show, kterou obstarají společným vystoupením hvězdy hip hopové scény Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige a Kendrick Lamar, kteří mají dohromady 43 cen Grammy. "Hip hop je největším hudebním žánrem současnosti, takže je s podivem, že to trvalo tak dlouho, abychom dostali prostor. A bude to fantastická show," slíbil Dr. Dre.

Super Bowl startuje v pondělí v 0:30 SEČ, přímý přenos vysílá Premier Sport 2.