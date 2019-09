Sup ze zoo Zlín vypuštěný v Bulharsku uhynul po nárazu do drátů

Zlín - Samička supa mrchožravého, kterou v červenci odeslala zlínská zoo k vypuštění do volné přírody v Bulharsku, uhynula po nárazu do drátů elektrického vedení. Osudným se jí stal hned první let, sdělila dnes ČTK mluvčí zoo Romana Bujáčková. Do bulharského pohoří Východní Rodopy nechala zlínská zahrada ve spolupráci s ochranářskou organizací Green Balkans vypustit už čtyři supy mrchožravé.

Pták, který uhynul, byl již desátým mládětem supa mrchožravého narozeným ve zlínské zoo. Vylíhl se na začátku letošního června. Se stejně starým supem mrchožravým ze zoologické zahrady v Praze v létě zamířili do volné přírody v Bulharsku. Chovný pár supů mrchožravých následně přiměli pracovníci zoo ve Zlíně ke druhé snůšce. "V současné době tak pečuje o dalšího potomka," uvedl hlavní zoolog zahrady Kamil Čihák.

Před vypuštěním do volné přírody strávila dvojice supů tři týdny v adaptačním zařízení v Bulharsku. Samička ze Zlína opustila hnízdo jako první. Ornitologové její první let sledovali díky malé satelitní vysílačce umístěné na jejích zádech. Postupně se k ní přidávali další vypuštění supi. Po několika hodinách však samička podle získaných informací při letu narazila do drátů vysokého napětí. Zásahem elektřiny okamžitě uhynula. "Odhaduje se, že ve světě po zásahu elektrickým proudem ročně zahyne jedna miliarda ptáků," uvedl ředitel zlínské zoo Roman Horský.

V České republice je to podle studie Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) 350.000 jedinců ročně. "Naši republiku křižuje přes 70.000 kilometrů elektrického vedení, rozvodnou soustavu tvoří také 750.000 stožárů a sloupů. Od roku 2009 platí zákon, že do června 2024 musí být kvůli ptákům zabezpečené všechny sloupy vysokého napětí. Podle hodnocení odborníků z AOPK to však distribuční společnosti zřejmě nestihnou. I tak však považuji toto opatření za skutečně mimořádný legislativní úspěch při ochraně ptáků. Čím více stožárů bude osazeno speciálními konzolami, kryty nebo bidly, tím lépe," doplnil Horský.

K dalším ochranným opatřením patří třeba umístění různých barevných prvků, např. koulí nebo spirál, pro zvýraznění drátů elektrického vedení. Prosazení instalace ochranných prvků bude iniciovat také společnost Green Balkans, a to nejen ve Východních Rodopech. Kromě supů mrchožravých nechala zlínská zoo v Bulharsku vypustit také supy bělohlavé a supa hnědého. Supi patří k neohroženějším druhům ptáků na světě.