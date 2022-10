Sunak řekl, že jako britský premiér vyřeší hospodářskou krizi a obnoví stabilitu

Londýn - Nový britský premiér Rishi Sunak dnes prohlásil, že byl jmenován částečně proto, aby napravil chyby, kterých se dopustila jeho předchůdkyně Liz Trussová. Británii varoval, že zemi čekají obtížná rozhodnutí, aby překonala "hlubokou hospodářskou krizi". Sunak ve svém prvním projevu před sídlem premiérů v Downing Street slíbil, že v centru jeho pozornosti bude "ekonomická stabilita a důvěra".

"Chci vzdát hold své předchůdkyni Liz Trussové. Nemýlila se, když chtěla zlepšit růst v této zemi. Je to ušlechtilý cíl," uvedl Sunak. "Udělala však některé chyby, které se nezrodily ze zlé vůle nebo špatných úmyslů. Právě naopak. Ale přesto to byly chyby. A já jsem byl zvolen vůdcem své strany a vaším premiérem částečně proto, abych je napravil," dodal.

Sunak uvedl, že jeho hlavní prioritou bude řešení ekonomické krize, kvůli níž mají miliony Britů problémy s placením účtů za potraviny a energie. "Naše země čelí hluboké hospodářské krizi. Důsledky covidu stále přetrvávají. Putinova válka na Ukrajině destabilizovala energetické trhy a dodavatelské řetězce po celém světě," řekl Sunak. "Hospodářská stabilita a důvěra jsou pro mě ústředním bodem programu této vlády. To bude znamenat, že přijdou těžká rozhodnutí," uvedl.

Sunak se stal premiérem po sedmitýdenním působení Trussové, jejíž plány na snížení daní způsobily v zemi finanční chaos. Sunak byl v pondělí vybrán vládnoucími konzervativci, aby Trussovou nahradil. Premiérem ho dnes jmenoval britský král Karel III., který předtím přijal rezignaci Trussové. Panovník zároveň Sunaka pověřil sestavením kabinetu. Očekává se, premiér novou vládu představí ještě dnes.

Pro Karla III. bylo jmenování ministerského předsedy premiérou, Trussovou do funkce krátce před svou smrtí uvedla ještě královna Alžběta II.

Sunak je už třetím britským ministerským předsedou za poslední dva měsíce. Začátkem září premiérský úřad opustil Boris Johnson, jehož nahradila Trussová. Ta byla premiérkou nejkratší dobu v britské historii. Její rychlý konec v Downing Street způsobily kontroverzní vládní plány na řešení ekonomické krize, které vyvolaly paniku na trzích a pád libry.

Dvaačtyřicetiletý Sunak se stal v pořadí 57. premiérem Spojeného království a je nejmladším šéfem vlády za posledních 200 let. Je také prvním britským premiérem, který není běloch.

O složení Sunakovy vlády se zatím pouze spekuluje; čeká se, že premiér jména členů svého kabinetu oznámí ještě dnes. Britská média shodně píší, že své posty si zřejmě udrží ministr financí Jeremy Hunt nebo ministr vnitra Grant Shapps. Povýšení pravděpodobně čeká Penny Mordauntovou, která až do pondělka se Sunakem soupeřila o podporu konzervativních zákonodárců. Dosud v kabinetu zastávala roli koordinátorky vládní agendy v Dolní sněmovně, nově by mohla usednout do křesla šéfky diplomacie, uvedla stanice Sky News.

Ve vládě mají šanci být i Suella Bravermanová a Kemi Badenochová, které Sunaka v souboji o místo nového lídra vládní strany podpořily. Vedení některého z resortů podle deníku The Times možná čeká i Dominika Raaba, Michaela Govea nebo Olivera Dowdena.

Trussová před cestou ke králi naposledy vystoupila v Downing Street

Mnoho úspěchů ve funkci britského ministerského předsedy dnes popřála odcházející šéfka vlády Liz Trussová svému nástupci Rishimu Sunakovi, když se loučila s premiérským sídlem v londýnské Downing Street. Před cestou do Buckinghamského paláce za králem Karlem III. prohlásila, že její krátké setrvání v úřadu ji přesvědčilo o tom, že Británie potřebuje "odvážnou změnu politiky".

Trussová začala svůj projev na rozloučenou slovy, že jí bylo "obrovskou ctí" být premiérkou a vést národ při truchlení nad smrtí královny Alžběty II. a při vítání nástupu krále Karla III. Její vláda podle ní jednala "naléhavě a rozhodně", aby pomohla tvrdě pracujícím rodinám. Trussová řekla, že pomohla tisícům podniků vyhnout se bankrotu a Británie díky ní získala zpět energetickou nezávislost, takže "již není závislá na zlovolných zahraničních mocnostech".

Trussová uvedla, že díky svému působení v premiérském křesle je "více než kdy jindy přesvědčena", že Spojené království potřebuje odvážnou změnu politiky. "O mnohé věci se nepokoušíme ne proto, že by byly těžké, ale proto, že na to nemáme odvahu," citovala končící premiérka římského filozofa Senecu.

"Prostě si nemůžeme dovolit být zemí s nízkým růstem, kde vláda přebírá stále větší podíl našeho národního bohatství," řekla Trussová s odkazem na kontroverzní ekonomické plány, které se snažila prosadit. "Musíme využít našich brexitových svobod a dělat věci jinak. To znamená zajistit více svobody pro naše vlastní občany. A obnovit moc demokratických institucí. Znamená to snížit daně, aby si lidé mohli ponechat více peněz, které vydělají," dodala. Poté Trussová poděkovala za podporu a popřála mnoho úspěchů Sunakovi.

Trussová oznámila svoji rezignaci ve čtvrtek 20. října po zhruba šesti týdnech ve funkci. Rezignace byla vyvrcholením vládní krize, kterou prohloubily kontroverzní ekonomické reformní plány, především ničím nevyvážené daňové škrty. Trussová od svých záměrů byla nucena upustit po bouřlivé reakci finančních trhů a hlubokém propadu libry. Navzdory tomu, že vyměnila v čele resortu financí Kwasiho Kwartenga za Jeremyho Hunta a že se za své chyby omluvila, nepodařilo se jí uklidnit nevoli ve vlastní straně.

Premiérkou byla Trussová nejkratší dobu v britské historii. Na druhém místě je George Canning, který byl v úřadu 119 dní do své smrti v roce 1827.

List The Guardian přirovnal poslední projev Trussové ke stylu, jakým skončil její předchůdce Boris Johnson, protože "se neomluvila a nevyjádřila vůbec žádnou lítost nad problémy, které nejen své straně, ale celé zemi způsobila rozhodnutími, jež přijala jako premiérka". "Ale nejen to; klíčovým argumentem projevu bylo, že vlastně nakonec měla pravdu a že Spojené království potřebuje přesně takový ‘odvážný’ politický program, jaký nabízela," napsal deník.

Podobně hodnotil projev Trussové i politický reportér BBC Chris Mason. Projev byl podle něj "pozoruhodný svou vzdorovitostí: její vládní program se ukázal jako katastrofální, ale trvala na tom, že jeho hlavní cíl, extrémně rychlé popohnání hospodářského růstu, byl správným úmyslem ve správný čas," napsal Mason. "Nebyla to žádná omluva," dodal.