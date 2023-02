Sunak po dohodě s EU vyrazil do Belfastu, na verdikt klíčové strany se dál čeká

Belfast (Británie) - Britský premiér Rishi Sunak navštívil Severní Irsko ve snaze přesvědčit dosud váhající politické hráče o přínosu nové dohody s Evropskou unií na obchodním režimu v tomto britském regionu. Čeká se především na verdikt severoirské strany DUP, která na protest kvůli stávajícímu uspořádání bojkotuje regionální samosprávu. Sunak se zároveň snaží minimalizovat odpor uvnitř vlastní Konzervativní strany a podle britských komentátorů zatím nemá v této nové kapitole brexitových jednání vyhráno.

Britský premiér dopoledne vystoupil před novináře a severoirské podnikatele při akci v továrně na Coca-Colu v regionální metropoli Belfast. V rozhovoru se zpravodajskou společností BBC předtím označil v pondělí uzavřenou dohodu za "obrovský krok vpřed", který podle něj posílí jednotu Spojeného království a hlas severoirských zákonodárců. "To je obrovsky, neuvěřitelně silný úspěch a doufám, že to lidé uvidí," dodal Sunak.

Severní Irsko by na základě nově odhaleného pobrexitového uspořádání zůstalo součástí jednotného trhu EU, zboží dovážené do regionu ze zbytku Británie by však už nepodléhalo téměř žádným kontrolám, když by nehrozil jeho následný export přes otevřenou hranici do Irska. Severoirský parlament by zároveň dostal možnost za určitých podmínek zablokovat nové unijní regulace, které by se na území měly vztahovat.

Sunak dnes uvedl, že při zavedení tohoto režimu by se ze Severního Irska stala "nejzajímavější ekonomická zóna na světě", protože by mělo přístup na britský i unijní trh. "Nikdo jiný to nemá," prohlásil. Mnozí komentátoři podotýkali, že před odchodem Británie z EU bylo v této pozici nejen Severní Irsko, ale celé Spojené království.

Kromě odbourání obchodních bariér uvnitř Británie je zásadním cílem nové dohody také ukončit politickou krizi v Severním Irsku, které už rok nemá vládu a funkční parlament. Důvodem je postoj DUP, která je nejsilnější stranou z tábora tzv. unionistů a bez jejíž účasti regionální samospráva nemůže fungovat. Strana ji bojkotuje kvůli nesouhlasu s dosavadními pravidly zavedenými po brexitu.

DUP v pondělí po oznámení nového režimu uvedla, že potřebuje čas na to, aby si dohodu prostudovala a vytvořila stanovisko. V opatrném postoji pokračovala i dnes, když předseda Jeffrey Donaldson uvedl, že si strana s konzultacemi na toto téma "dá načas". Britská média uvádí, že Donaldson je v této věci umírněnější, zatímco jeden z poslanců DUP už se nechal slyšet, že mu nová dohoda nepřipadá dostatečná.

Kromě DUP se Sunak snaží na svou stranu získat také co nejvíce poslanců z euroskeptického křídla Konzervativní strany. Dojednané změny v Severním Irsku by dolní komorou britského parlamentu prošly i bez jejich podpory, neboť se pro ně chystají hlasovat opoziční labouristé i liberální demokraté, Sunak se však chce vyhnout výraznější rebelii ve vlastní straně.

"Další, klíčovou fází procesu bude hra detailů, čísel a politického přetlačování," píše v dnešní analýze agentura Bloomberg. Podle reportérky televize Sky News Beth Rigbyové Sunak zjevně uspěl v jednáních s EU, nyní si však musí získat "mnohem nepříjemnější hráče". "A výsledek stále není zdaleka jistý," napsala.