Sunak musí sjednotit konzervativce a uklidnit veřejnost, píše britský tisk

Londýn - Bývalý britský ministr financí Rishi Sunak, který dnes bude jmenován novým premiérem namísto odcházející Liz Trussové, má před sebou těžký úkol: sjednotit rozhádané členy Konzervativní strany a uklidnit veřejnost znepokojenou ekonomickou situací a stoupajícími životními náklady. Na titulních stranách o tom dnes píší britské deníky, které si ale rovněž všímají toho, že Sunak nastupuje do čela vlády bez stranického hlasování a pouhé dva měsíce poté, co jej členové Konzervativní strany jako budoucího lídra odmítli.

Deník The Guardian ohlásil nástup nového premiéra titulkem "Buď budeme jednotní, nebo končíme, varoval Sunak konzervativní poslance" a napsal, že díky novému ministerskému předsedovi "skončí psychodrama uvnitř Konzervativní strany". Upozornil také, že Sunak bude už třetím šéfem vlády za poslední dva měsíce a pátým za posledních šest let.

"Nový premiér je nejbohatším mužem v parlamentu. Ačkoli nemá mandát od voličů, udělal zatím jen málo pro to, aby uklidnil lidi, kteří se zoufale strachují kvůli stoupajícím nákladům nebo stále delším čekacím dobám na lékařské ošetření. Krize je zcela reálná," napsal v redakčním komentáři The Guardian, který tak poukázal na to, že Sunak je aktuálně nejmovitějším členem britského parlamentu a má za sebou výnosnou profesní dráhu ve finančním sektoru.

List také zdůraznil, že Sunak má štěstí, že do úřadu nastupuje po Trussové a bude moci řadu problémů označit za důsledek její krátké vlády a kontroverzních opatření. "Má ale (Sunak) dostatečnou autoritu na to, aby dokázal postavit na nohy veřejné finance po krátkém působení Liz Trussové? Fakt, že dokázala napáchat tolik škod za pouhých šest týdnů, ukazuje, jak znepokojivě křehké je moderní vládnutí," napsal komentátor listu The Guardian Simon Jenkins.

Fakt, že Sunak nastupuje do Downing Street, aniž o něm hlasovali členové vlastní strany, protože jako jediný kandidát získal podporu alespoň stovky poslanců, uštěpačně zmiňují i další britské deníky. Například bulvární list Daily Mirror uvedl Sunaka titulkem "Náš nový (nezvolený) premiér" společně s otázkou "Kdo pro vás hlasoval?". Také další bulvární deník The Sun zdůraznil, že Sunak povede vládu, i když mu nikdo nedal jediný hlas. Skotský list Daily Record dokonce hovoří o "smrti demokracie".

Deníky The Daily Telegraph a The Times se shodně soustředí na vnitřní pnutí uvnitř Konzervativní strany a upozorňují, že pokud se Sunakovi nepodaří neshody zahladit, čeká vládní stranu ponižující debakl v parlamentních volbách.

"Je nejisté, zda (Sunak) dokáže obnovit jakékoli zdání jednoty ve své straně a zda je ještě Konzervativní strana způsobilá stát se znovu seriózní vládní silou," konstatuje deník Financial Times. "Navzdory rekordně nízkým preferencím by nový kabinet měl opustit svou obsesi týkající se toho, zda konzervativci mohou vyhrát příští volby, a zaměřit se na efektivní vládnutí. Protože jedinou chabou naději, že lze dosáhnout prvně jmenovaného, skýtá to, že dokážou to druhé," dodává.