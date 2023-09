Sunak chce v Británii po útocích na lidi zakázat chov psů rasy americký bully

Londýn - Britský premiér Rishi Sunak chce v zemi do konce roku zakázat chov velkých psů plemene americký bully, které je podle něj odpovědné za sérii vážných útoků na lidi. Ministerský předseda to dnes oznámil prostřednictvím videa zveřejněného na sociálních sítích. Posledním případem byla podle něho ve čtvrtek smrt muže v centrální Anglii, na níž měl podíl útok psa této rasy.

Americký bully je podle údajů z chovatelských webů svalnatý pes s robustní stavbou těla. Rasa vznikla křížením stafordširského teriéra a amerického pitbulteriéra. Ačkoli někteří chovatelé uvádějí, že je pes klidný, přátelský a neprojevuje žádnou agresi, v Británii se v poslední době šířily zprávy o jeho útocích na lidi.

Sunak dnes prohlásil, že "sdílí zděšení národa" způsobené psími útoky. Psi podle něho představují nebezpečí zvláště pro děti.

"Je jasné, že to není problém několika špatně vycvičených psů. Je to způsob chování a nemůže to takto pokračovat," uvedl Sunak. Dodal, že vláda pracuje na tom, aby s útoky skoncovala a ochránila veřejnost. Úřady by měly podle něj nebezpečné plemeno vymezit v závazné normě, která by jej měla do konce roku zakázat.

Zákaz se má týkat největších psů této rasy označovaných jako bully XL, kteří dosahují podle chovatelských webů výšky přes 51 centimetrů, v případě fen 48 centimetrů.