Šumperk hostí výstavu ČTK mapující okamžiky z česko-slovenské historie

Šumperk - Centrum Šumperka ode dneška hostí výstavu zpravodajských fotografií České tiskové kanceláře (ČTK) zachycující okamžiky z česko-slovenské historie. Jde o druhou zastávku putovní výstavy, na Hlavní třídu se přestěhovala po své premiéře v Uherském Hradišti. Expozice zachycuje společnou historii Čechů a Slováku v jednom státě i poté, co se Československo před 30 lety rozpadlo. Výstava bude v Šumperku k vidění do 23. listopadu.

Podle šéfredaktorky zpravodajství ČTK Radky Matesové Markové se téma výstavy vztahuje k letošnímu 30. výročí rozpadu Československa. "Naší ambicí není odvyprávět do detailu dějiny Československa a jeho rozdělení. Chceme prostřednictvím zpravodajských fotografií ukázat, co nás spojovalo, ale také rozdělovalo. A to nejen na úrovni politické - nechybějí zde snímky z běžného života, kultury či sportu," uvedla za autorský tým šéfredaktorka.

Venkovní expozice nabízí divákům při procházce po pěší třídě bezmála 130 snímků. Většina z nich pochází z fotografického archivu ČTK, na výstavě jsou však k vidění i snímky z produkce Československé tiskové kanceláře, které před 30 lety při dělení Československa připadly nově vzniklé slovenské agentuře TASR. Výstavu doplňují podle šéfredaktora Fotobanky ČTK Petra Mlcha i snímky z databáze fotobanky Profimedia, kterou ČTK koupila v červenci 2021. Je to tak podle Mlcha první pilotní výstava, na které se podílely všechny fotobanky, které jsou k dispozici v Česku a na Slovensku.

Výstava se poté z Šumperka přesune do Brna, kde bude zahájena 25. listopadu. "V polovině ledna 2023 se poté přesune do centra Prahy. Z Prahy by se na základě předběžné dohody s Českým centrem Bratislava měla expozice přestěhovat do hlavního města Slovenska. Redukovaná verze výstavy bude navíc od poloviny října umístěna na pěší zóně u sídla společnosti Czech Photo v Praze-Butovicích," doplnila šéfredaktorka zpravodajství.

Kromě venkovní expozice se chystá ČTK zachytit momenty ze společné historie Čechů a Slováků také v knižní podobě, fotografická kniha Česko/slovenské okamžiky bude vycházet z výběru fotografií stejnojmenné výstavy. "Kniha bude obsahovat všechny doprovodné texty výstavy. Co se týče fotografií, půjde o mix většiny snímků z expozice a dalších fotografií, které jsme společně s šéfredaktorem Fotobanky ČTK Petrem Mlchem dodatečně vybrali i s ohledem na to, že řazení kapitol v knize nebude totožné se skladbou výstavních panelů," uvedla Matesová Marková. Podle ní by kniha neměla být pouhým doplňkem výstavy. Podnětem k jejímu vydání byl zájem o publikaci vycházející z obsahu výstavy už při její první zastávce v Uherském Hradišti, dodala šéfredaktorka.