Summit v Praze je šancí na obnovu míru v Evropě, řekl jeho účastníkům Zelenskyj

Praha - Za mimořádnou příležitost k obnovení míru v Evropě pokládá dnešní první schůzku Evropského politického společenství (EPC) v Praze ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Prezident země, která od února čelí ozbrojené agresi sousedního Ruska, to řekl ve videovystoupení, kterým oslovil čtyři desítky státníků shromážděných na Pražském hradě. Rusko, které pozvánku do Prahy nedostalo, podle Zelenského svými hodnotami do Evropy nepatří. Přímo v jednacím sále ocenil podle informací ČTK Zelenského projev český premiér Petr Fiala, který dnešní jednání řídí. Za příspěvek ukrajinskému prezidentovi na twitteru poděkoval také předseda Evropské rady Charles Michel, který se pražských jednání osobně účastní.

Ukrajinský premiér Denys Šmyhal dnes v rozhovoru s Českou televizí poděkoval Čechům za jejich pomoc Ukrajině, která od února vzdoruje ruské agresi.

"Nejsou tu s námi zástupci Ruska - státu, který geograficky zdánlivě patří do Evropy, ale z hlediska svých hodnot a chování je nejvíce protievropským státem na světě," prohlásil Zelenskyj podle přepisu projevu, který jeho úřad zveřejnil na svých stránkách.

Zelenskyj ocenil vznik nové politické iniciativy a formátu spolupráce v rámci Evropy, která zahrnuje členy Evropské unie i státy, které o členství usilují a stejně tak kandidátské země a partnery Severoatlantické aliance. Evropa je v silné pozici, aby mohla ukončit válku na Ukrajině, řekl Zelenskyj a dodal, že jeho země nikdy válku nechtěla a naopak usiluje o mír. Poděkoval všem partnerům za podporu a vyjmenoval několik důvodů, které podle Kyjeva z Moskvy činí jediného viníka války.

Rusko podle Zelenského zabíjí, zastrašuje, vydírá jadernou hrozbou, překresluje hranice a útočí proti civilním cílům. Rusko je podle ukrajinského prezidenta potřeba porazit už na Ukrajině, jinak hrozí, že agrese ohrozí i další země. Poukázal také na neúctu, kterou podle něj ruští představitelé chovají k OSN, když vetují společné deklarace.

"Všichni oceňujeme pokroky, které Ukrajina dělá v boji s ruským agresorem –? úspěšné ofenzívy jsou toho důkazem a věřím, že se jí bude dařit i nadále. Evropa musí Ukrajině dále pomáhat, aby jí pomohla zvítězit," napsal dnes na twitteru český premiér Fiala.

"Děkuji drahý (prezidente) Zelenskyj, že jste se k nám připojil na prvním jednání Evropského politického společenství v Praze. Evropa je s vámi a se statečným ukrajinským lidem," napsal Michel a zveřejnil fotografii z přenosu. Jedním z cílů dnešního pražského setkání EPC je ukázat právě podporu Ukrajině a také to, jak dalece je nyní Rusko, které na sousední Ukrajinu zaútočilo letos v únoru, v Evropě izolováno.

Premiér Šmyhal očekává od setkání evropských lídrů v Praze impuls k novému pohledu na bezpečnost a na rozvoj a poválečnou obnovu Ukrajiny. Řekl to v rozhovoru pro Českou televizi, v němž také poděkoval Česku za politickou a vojenskou podporu Ukrajině při obraně proti ruské invazi. "Velice si toho ceníme," uvedl Šmyhal. Zmínil při této příležitosti sbírku, v níž lidé přispěli na nákup tanku pro ukrajinskou armádu.

Ukrajinského premiéra podle jeho slov v Praze čeká desítka bilaterálních jednání, mnohá z nich o dodávkách zbraní. Šmyhal vyzdvihl jednotu evropských států v postoji vůči "zvěrstvům, která jsou páchána na Ukrajině".

"Především bych rád poděkoval českému lidu za kolosální podporu Ukrajiny a ukrajinského lidu. Dobře víme, že nasbírali peníze, koupili tank pro Ukrajinu, podporují nás z hlediska sankcí, sankční politiky. Podporují naši snahu stát se členem Evropské unie," uvedl Šmyhal. Ocenil také návštěvu premiéra Fialy v Kyjevě. Šéf české vlády do ukrajinské metropole vyrazil po únorovém začátku války mezi prvními.