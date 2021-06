Summit NATO vyjádřil kvůli ruským nepřátelským akcím solidaritu Česku

Zelenskyj trvá na tom, že Ukrajina je připravena vstoupit do NATO

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by chtěl, aby mu jeho americký protějšek Joe Biden jasně sdělil, zda Ukrajina dostane možnost zahájit proces vstupu do Severoatlantické aliance. Zelenskyj to dnes řekl v rozhovoru, který poskytl několika zahraničním agenturám. Zdůraznil přitom, že Ukrajina je na členství v NATO připravená.

"Pokud mluvíme o NATO a MAP (Akční plán členství), tak bych rád slyšel (od Bidena) jasné ano, nebo ne," řekl Zelenskyj podle Reuters k akčnímu plánu, k němuž se připojují země usilující o vstup do NATO. "Každý den ukazujeme, že jsme připraveni být v alianci, a to víc než většina zemí Evropské unie, protože jsme již sedm let ve válce," citovala agentura AFP Zelenského slova poukazující na konflikt s proruskými separatisty na východní Ukrajině.

Zatímco dnes Zelenskyj mluvil s novináři, do Bruselu se sjeli představitelé členských zemí aliance na jednodenní summit. Ukrajina dala najevo zklamání, že nedostala pozvání. Zelenskyj také dnes vyjádřil politování, že Biden před schůzkou s ním upřednostnil setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, které se uskuteční ve středu v Ženevě. Zelenského pak přijme Biden v Bílém domě letos v létě.

Ukrajinský prezident také vyzval Washington, aby Ukrajině poskytl finanční podporu. Na USA a Mezinárodní měnový fond zároveň apeloval, aby s pochopením přistupovaly k ukrajinským problémům, než budou na jeho úřad vznášet "nespravedlivé" požadavky na reformy.

Hlava Ukrajiny apelovala na členy NATO, aby urychlili proces přijetí této země, poté, co Rusko letos na jaře koncentrovalo u ukrajinských hranic nebývalé množství vojáků i armádní techniku. Zelenskyj dnes v rozhovoru zdůraznil, že většinu jednotek Rusko od hranic stále nestáhlo. Podle něj zůstává u hranic 95.000 vojáků a odešlo jich 11.000. Ruská strana také podle něj zbytečně otálí se sjednáním jeho osobní schůzky s Putinem.

Rusko-ukrajinské vztahy jsou velmi napjaté od roku 2014, kdy Moskva připojila ke svému území poloostrov Krym. Západ tento krok považuje za protiprávní a uplatňuje kvůli němu proti Rusku sankce. Ve stejném roce propukl konflikt na východě Ukrajiny s proruskými separatisty. Ten si do dnešního dne podle Kyjeva vyžádal na 14.000 mrtvých.

Prezident rovněž sdělil, že Ukrajina bude nadále bojovat proti projektu rusko-německého plynovodu Nord Stream 2 bez ohledu na to, zda se to bude zamlouvat partnerům z Evropské unie. Vznikající plynovod, který propojuje Německo s Ruskem po dně Baltského moře bez účasti Ukrajiny, označil Zelenskyj dříve za "zbraň v rukou Ruské federace".