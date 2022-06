Summit NATO slibuje další posílení východního křídla i podpory pro Ukrajinu

Madrid - Lídři členských zemí NATO se zavázali zajistit dodatečné síly pro východní křídlo bloku, hodlají stupňovat obrannou pomoc Ukrajině a rozhodli se formálně spustit proces přijímání Švédska a Finska do aliance. Uvádí to společné prohlášení vydané ve druhý den spojeneckého summitu v Madridu. Prezidenti a premiéři členských zemí na vrcholné schůzce přijímají nový "strategický koncept" aliance v době pokračující války vedené na Ukrajině Ruskem, které označují za nejvýznamnější a přímou hrozbu pro bezpečnost aliance. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve videoprojevu uvedl, že Rusko chce určovat budoucí světový řád.

Společné prohlášení přichází poté, co generální tajemník NATO Jens Stoltenberg avizoval několikanásobné posílení aliančních jednotek rychlé reakce, které by byly připravené na východním křídle zasahovat. Navazuje také na úterní dohodu mezi Švédskem a Finskem na jedné straně a Tureckem na straně druhé, která odblokovala snahu dvou severských zemí vstoupit do aliance.

"Dnes jsme se rozhodli pozvat Finsko a Švédsko, aby se staly členy NATO, a odsouhlasili jsme podpis vstupních protokolů," uvádí lídři. Dvojice skandinávských zemí vznesla žádosti o vstup do aliance kolem poloviny května, zahájení přijímacího procesu pak blokovalo Turecko, které se nyní s lídry Finska a Švédska dohodlo na bezpečnostní spolupráci.

"Spojenci se zavázali nasadit dodatečné... síly připravené k boji na našem východním křídle," píše se v pasáži společného prohlášení o posilování mezinárodních "bojových skupin" v regionech jako je Pobaltí nebo střední Evropa. Konkrétní počty v textu uvedené nejsou. Ve stejné pasáži se pak mluví o podpoře těchto bojových skupin v podobě "rychle dostupných posil", což je zřejmě odkaz na síly rychlé reakce, jejichž rozsah má narůst na 300.000 vojáků. Komuniké také zmiňuje "vylepšení" společných vojenských cvičení.

"Válka (ruského) prezidenta (Vladimira) Putina proti Ukrajině otřásla mírem v Evropě," řekl v Madridu na tiskové konferenci Stoltenberg. Zdůraznil, že "Ukrajina může počítat s naší podporou tak dlouho, jak to bude třeba".

Ukrajině bránící se od konce února ruské invazi poslala řada členských států NATO nejrůznější zbraňové systémy, včetně dělostřelectva, salvových raketometů či tanků a obrněných vozidel. "Vítáme snahy všech spojenců, kteří se zapojili do podpory Ukrajiny," uvádí dnešní prohlášení, které takto pomáhajícím státům bloku slibuje alianční podporu s ohledem na jejich případné specifické potřeby.

Summit NATO také mluví o dojednání "posíleného balíčku" obranné pomoci v koordinaci s Kyjevem. "Toto urychlí dodávky nesmrtícího obranného vybavení, zlepší kybernetickou obranu a odolnost Ukrajiny a podpoří modernizaci jejího obranného sektoru," uvádí prohlášení.

Stoltenberg podle zpravodajské společnosti BBC na tiskové konferenci doplnil, že Ukrajina může počítat s dodatečnými dodávkami paliv, zdravotnických potřeb, vybavení pro zabezpečenou komunikaci či přenosnými systémy pro obranu proti dronům. "Tohle všechno ukazuje náš závazek ohledně budoucnosti Ukrajiny a to, že tento závazek je neotřesitelný," citovala generálního tajemníka BBC.

Rusko chce určovat budoucí světový řád, uvedl Zelenskyj na summitu NATO

Rusko chce určovat budoucí světový řád a jeho cílem není pouze Ukrajina. Ve svém videoprojevu na summitu Severoatlantické aliance v Madridu to dnes uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyzval také členské státy NATO, aby Ukrajině poskytly další zbraně a peníze potřebné k obraně, informovala agentura Reuters.

"Tuto válku Rusko nevede pouze proti Ukrajině. Je to válka o právo diktovat podmínky v Evropě, o podobu budoucího světového řádu," řekl Zelenskyj účastníkům vrcholné schůzky. Očekává se při ní schválení nového balíčku pomoci pro Ukrajinu. Podle Zelenského potřebuje jeho země na obranu asi pět miliard dolarů (117 miliard korun) měsíčně.

Je naprosto nezbytné podpořit Ukrajinu zbraněmi, penězi a politickými sankcemi proti Rusku, které zastaví schopnost Moskvy platit za válku, dodal prezident. Podle něj Kyjev potřebuje moderní dělostřelecké systémy a systémy protiraketové a protivzdušné obrany. "Jejich poskytnutím nám pomůžete zcela zlomit ruskou taktiku ničení měst a terorizování civilistů," dodal Zelenskyj.

S odkazem na chystanou novou desetiletou strategii NATO ukrajinský prezident podotkl, že pokud aliance skutečně Rusko definuje jako hlavní hrozbu, musí plně podpořit zemi, která se nyní stala jeho prvním cílem. Rusko se totiž podle něj nemíní zastavit obsazením Donbasu nebo jižní Ukrajiny. "Chce v Evropě pohlcovat jedno město za druhým, neboť ji pokládá za svůj majetek," varoval Zelenskyj s tím, že právě toto je "skutečným cílem Ruska". "Kdo je pro Rusko další na řadě? Moldavsko? Pobaltské státy? Polsko? Odpověď je: všichni," upozornil.

Ukrajina dostává výzbroj a podporu od západních zemí již řadu měsíců, v některých úsecích fronty ale stále čelí masivnímu ostřelovaním a pomalému postupu ruských sil. Ukrajinská armáda byla minulý týden po týdnech těžkých bojů nucena vyklidit město Severodoněck.