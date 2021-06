Summit NATO: Nový přístup vůči Rusku a Číně a solidarita s Českem

Brusel - Vztahy Severoatlantické aliance s Ruskem se nyní nachází v nejhorším bodě od konce studené války. Před zahájením summitu NATO to dnes prohlásil generální tajemník organizace Jens Stoltenberg. Zároveň prohlásil, že Čína není nepřítelem aliance, nicméně pro ni představuje bezpečnostní výzvu. NATO podle něj na konci summitu poprvé zaujme jasnou a jednotnou pozici vůči Pekingu. Lídři zemí NATO vyjádří solidaritu České republice v diplomatické při s Ruskem, kterou vyvolala kauza Vrbětice. Českým novinářům to před odpoledním jednáním řekl ministr zahraničí Jakub Kulhánek.

"Čína se nám stále přibližuje. Setkáváme se s nimi v kybernetickém prostoru, vidíme Čínu v Africe, ale jsme rovněž svědky výrazných investic do naší vlastní kritické infrastruktury," řekl Stoltenberg reportérům ještě předtím, než do sídla NATO v Bruselu začali přijíždět světoví lídři.

Aliance se podle svého generálního tajemníka nenachází ve stavu nové studené války s Pekingem a nevnímá jej jako nepřítele. Musí však podle Stoltenberga reagovat na zvýšené bezpečnostní výzvy. "Víme, že Čína nesdílí naše hodnoty. (...) Musíme odpovědět společně jako aliance," dodal s tím, že závěrečné prohlášení ze summitu bude obsahovat vymezení jasné pozice NATO vůči Číně, na níž se jednotlivé členské země stále více shodují.

Britský premiér Boris Johnson dnes po příjezdu prohlásil, že NATO nechce vstoupit s Čínou do nové studené války. Připustil, že Čína je silně přítomna v myslích lídrů aliance. "Lidé tam vidí výzvy, vidí věci, o které se musíme společně postarat, ale vidí tam rovněž příležitosti," poznamenal.

Řekl také, že doufá ve zlepšení vztahů Británie s Ruskem. "Zatím to však bylo z pohledu Spojeného království neuspokojivé," dodal s tím, že americký prezident Joe Biden v příštích dnech doručí ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi "tvrdá sdělení". Biden se ve středu setká na prvním osobním setkání s Putinem v Ženevě. Johnson rovněž poznamenal, že Británie na summitu nadnese "destabilizační aktivity" Ruska na hranicích s Ukrajinou

Nový přístup vůči Rusku či právě Číně by měli šéfové států a vlád tří desítek členských zemí shrnout v nové strategii aliance nazvané NATO 2030. Schůzky v Bruselu se dnes poprvé účastní nový americký prezident Joe Biden, pro německou kancléřku Angelu Merkelovou by dnešní jednání aliance mělo být naopak posledním.

Kulhánek: Summit NATO vyjádří Česku solidaritu ve sporu s Ruskem

Lídři zemí Severoatlantické aliance na dnešním summitu v Bruselu vyjádří solidaritu České republice v diplomatické při s Ruskem, kterou vyvolala kauza Vrbětice. Českým novinářům to před odpoledním jednáním řekl ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Společná reakce na agresivní chování Moskvy ke spojeneckým i partnerským zemím bude jedním z důležitých témat dnešní schůzky aliančních prezidentů a premiérů.

Státy NATO již Česku vyslovily podporu krátce po dubnovém zveřejnění závěrů českých tajných služeb o účasti ruské vojenské rozvědky GRU na výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014. Nyní se podle Kulhánka k útoku a následné diplomatické roztržce vyjádří i političtí vůdci spojeneckých zemí.

"Ještě nemůžu předjímat to, co bude v tom závěrečném komuniké, které se připravuje. Ale myslím si, že můžu prozradit, že tam to vyjádření solidarity s Českou republikou určitě bude," řekl Kulhánek.

Českou delegaci na summitu vede prezident Miloš Zeman, který ruskou roli při útocích nepovažuje na rozdíl od vládních politiků za prokázanou a dlouhodobě má k Moskvě z vrcholných českých politiků nejvstřícnější postoj. Podle ministra obrany Lubomíra Metnara však budou vládní politici i prezident mluvit na dnešním jednání ve vztahu k Rusku jednotným hlasem.

"Včera (v neděli) byla poměrně dlouhá diskuse, kdy jsme si ještě ladili jednotlivá témata s panem ministrem (Kulhánkem) a s panem prezidentem," popsal předsummitovou přípravu delegace v Bruselu Metnar.

NATO je zásadní pro americké zájmy, USA stojí po boku Evropy, řekl Biden

Severoatlantická aliance je zásadní pro americké zájmy. Před dnešním summitem NATO to prohlásil americký prezident Joe Biden při setkání s generálním tajemníkem aliance Jensem Stoltenbergem. Dodal, že USA jsou připraveny stát po boku Evropy.

Jen dva dny před setkáním s ruským prezidentem Vladimirem Putinem kritizoval Biden Moskvu, která se podle něj nechová tak, jak aliance doufala. Za novou výzvu označil rovněž Čínu.

"Chci to vyjádřit jasně: NATO je pro americké zájmy zásadně důležité samo o sobě. Pokud by neexistovalo, museli bychom jej znovu založit," řekl Biden. Aliance podle něj umožňuje Spojeným státům míru angažovanosti ve světě, jakou by samostatně neudržely.

"Pátý článek (Severoatlantické smlouvy) je svatým závazkem," řekl Biden o ustanovení, podle nějž všechny spojenecké země přispějí na pomoc napadenému členovi. "Chci aby celá Evropa věděla, že Spojené státy jsou tady," dodal.

"V posledních letech roste uvědomění toho, že máme nové výzvy. Máme tu Rusko, které se nechová způsobem, v jaký jsme doufali. A také Čínu," dodal při rozhovoru se Stoltenbergem, jemuž poděkoval za jeho vedení aliance.