Summit ministrů zahraničí dnes pokračuje, debata bude o Ukrajině

Praha - Druhým dnem dnes bude v Praze pokračovat neformální summit ministrů zahraničí zemí Evropské unie. Zatímco v úterý šéfové diplomacií podle programu debatovali zejména o vztazích EU a Afriky, dnes se očekává debata o ruské agresi vůči Ukrajině. Ministři budou hledat shodu na formě omezení vydávání schengenských víz pro ruské turisty. Na okraj summitu je v plánu oběd se šéfy diplomacií Ukrajiny, Moldavska a Gruzie.

Ministři by se mohli shodnout na pozastavení dohody usnadňující vydávání víz ruským turistům. Platit by opatření mohlo zhruba od října, vyplývá z informací ČTK od vysoce postavených diplomatických zdrojů EU. Ministři z některých států v úterý mluvili o úplném zákazu vydávání víz, jiní o ztížení přístupu k vízům. Zmiňovali výjimky pro odpůrce režimu. Mluvili také o zpřísnění sankcí vůči zástupcům Putinova režimu i lidem, kteří válku schvalují.

EU již pozastavila část dohody z roku 2007, která se týkala vládních činitelů a podnikatelů. Teď by mohla zmrazit i část týkající se turistů. To by znamenalo, že žádosti podané ruskými občany by neměly přednostní právo na zpracování. Pro Rusy by tak získání víz do schengenského prostoru bylo byrokraticky náročnější, dražší a především by na ně čekali výrazně déle.

Tvrdší opatření v podobě plošného pozastavení vydávání víz ruským turistům či výrazné snížení jejich počtu požadují mimo jiné Polsko, Finsko, Česko či pobaltské země. Jiné unijní státy, například Německo, Francie či Slovinsko, jsou ale proti. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell, který bude předsedat pražskému jednání, uvedl, že takové opatření by bylo příliš drastické. Vyzval k řešení, které by bylo selektivní.

Ministři projednají také evropskou perspektivu Ukrajiny, Moldavska a Gruzie a budoucnost Východního partnerství. Debaty se zúčastní šéfové diplomacií Ukrajiny Dmytro Kuleba, Moldavska Nicolae Popescu a Gruzie Ilja Darčiašvili.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba vyzval Evropskou unii, aby zakázala vydávání víz pro ruské turisty. Jde o úměrný krok v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu vzhledem k tomu, že většina Rusů tuto "genocidní válku" podporuje, řekl Kuleba agentuře Reuters před začátkem druhého dne neformálního summitu ministrů zahraničí EU. Vydávání turistických víz Rusům bude jedním z témat dnešních jednání.

"Čas polovičatých opatření vypršel. Výsledky přinese jenom tvrdá a důsledná politika," uvedl Kuleba.

Očekává se, že se dnes ministři shodnou na pozastavení dohody usnadňující vydávání víz ruským turistům. Platit by opatření mohlo zhruba od října, vyplývá z informací ČTK od vysoce postavených diplomatických zdrojů EU. Ministři z některých států v úterý mluvili o úplném zákazu vydávání víz, jiní o ztížení přístupu k vízům. Zmiňovali výjimky pro odpůrce režimu. Mluvili také o zpřísnění sankcí vůči zástupcům režimu ruského prezidenta Vladimira Putina i lidem, kteří válku schvalují.

Kuleba zároveň navrhl spuštění zvláštního programu pro ruské vojáky, kteří už nechtějí na Ukrajině bojovat. Vzdát se mají ukrajinským silám. "Věřím, že stojí za to tuto nabídku učinit, protože jestli i jediný ruský voják složí zbraně a rozhodne se skončit, znamená to záchranu ukrajinských životů a přiblížení k míru," uvedl Kuleba.

Neformální summit ministrů zahraničí zemí Evropské unie dnes pokračuje druhým dnem. Zatímco v úterý šéfové diplomacií podle programu debatovali zejména o vztazích EU a Afriky, dnes se očekává debata o ruské agresi vůči Ukrajině. Na okraj summitu je v plánu oběd se šéfy diplomacií Ukrajiny, Moldavska a Gruzie.

