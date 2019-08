Summit G7 bude dle Tuska zkouškou jednoty, Macron chce snížit napětí

Biarritz (Francie) - Summit skupiny vyspělých světových ekonomik G7 bude složitou zkouškou jednoty a solidarity. Po příjezdu do jihofrancouzského letoviska Biarritzu, kde dnes večer vrcholná schůzka začne neformální večeří, to řekl předseda Evropské rady Donald Tusk. Zároveň varoval před obchodními bariérami i před návratem Ruska do skupiny G7. Tusk rovněž podpořil dohodu o volném obchodu EU se sdružením jihoamerických zemí Mercosur, aktuální požáry v Amazonii a podle některých zemí příliš vlažný postoj Brazílie k jejich hašení ale podle něj může ztížit její ratifikaci v EU. Francouzský prezident Emmanuel Macron chce na summitu přesvědčovat, že napětí ve vztazích včetně obchodních je špatné pro všechny. Vyzval k mobilizaci v boji s požáry v Amazonii.

Fotogalerie

Jak je stále složitější najít v rámci skupiny G7 společnou řeč, podle Tuska ukázal již loňský summit v Kanadě, který se konal v napjaté atmosféře kvůli americkým clům na dovoz oceli a hliníku a skončil fiaskem po rozkolu mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a kanadským premiérem Justinem Trudeauem. Francouzský prezident Emmanuel Macron dopředu avizoval, že v zájmu usnadnění jednání skončí setkání v Biarritzu bez závěrečného komuniké.

Tusk dnes po příjezdu do Biarritzu varoval před obchodními válkami mezi členy G7, které by podle něj mohly vést k dalšímu oslabování důvěry v rámci skupiny. EU nicméně podle předsedy Evropské rady nebude nečinně přihlížet, pokud Spojené státy uvalí na francouzské zboží cla v odvetě za zavedení digitální daně. Americký prezident Donald Trump, kterému se nelíbí nová francouzská daň postihující velké technologické firmy, před odletem do Biarritzu pohrozil cly na francouzská vína.

Jasně Tusk dnes odmítl možnost návratu Ruska do skupiny G7, jak na počátku tohoto týdne navrhl Trump. Rusko bylo z G7 vyloučeno po anexi Krymu v roce 2014. Podle předsedy Evropské rady by se spíše než Rusko měla příští vrcholné schůzky účastnit jako host Ukrajina.

Podporu vyjádřil dnes Tusk obchodní dohodě EU s Mercosurem, podle něj ale bude v některých členských zemích unie její ratifikace obtížná. Některé země EU, například Francie či Irsko, totiž kritizují údajně málo rázný postup Brazílie v boji s požáry v Amazonii.

K rozhodnému boji proti rozsáhlým požárům Amazonského pralesa dnes vyzvala před odletem do Biarritzu také německá kancléřka Angela Mekelová. "Budeme se zabývat tím, jak můžeme (boj s požáry) podpořit a pomoci a vyšleme jasný signál, že je třeba udělat vše, aby deštný prales přestal hořet," uvedla předsedkyně německé vlády.

Tusk se v Biarritzu vyjádřil také k plánovanému odchodu Británie z Evropské unie. Zdůraznil, že nehodlá s Británií spolupracovat na cestě k brexitu bez dohody. EU je podle něj připravena poslouchat nápady, které jsou realistické a přijatelné pro všechny členské země EU.

Na jihozápadě Francie demonstrují proti summitu G7 tisíce lidí

Tisíce lidí se dnes sešly na protestu proti summitu G7. Odpůrci globalizace, ekologičtí aktivisté i několik desítek příznivců francouzského protivládního hnutí žlutých vest se sešli v městečku Hendaye u španělské hranice. Podle agentury DPA je úřady povolená demonstrace zatím poklidná.

Trasa protestního pochodu vede z francouzského městečka Hendaye do španělského Irunu. Podle agentury AFP se demonstrace účastní zástupci nejrůznějších hnutí - antiglobalisté, ekologičtí aktivisté i lidé nespokojení s vládou francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Řada lidí si na akci přinesla baskické vlajky. Hendaye i Biarritz totiž leží ve francouzské části Baskicka, Irun v jeho španělské části. Organizátoři doufají, že by se počet účastníků protestu mohl vyšplhat až na 10.000. Francouzské úřady z Biarritzu v posledních dnech vytvořily pevnost, kterou chrání tisíce policistů. Celkem na bezpečnost a pořádek během summitu dohlíží přes 13.000 policistů a četníků. První střety demonstrantů s policisty vypukly již v noci na dnešek v městečku Urrugne jižně od Biarritzu, kde se nachází jeden z táborů odpůrců. Zadrženo bylo podle AFP 17 lidí.